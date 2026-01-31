Liderul din teren al campioanei este recunoscut pentru energia pe care o consumă în fiecare partidă și pentru standardele ridicate pe care și le impune. Cotat în prezent la 6,5 milioane de euro, mijlocașul ofensiv a vorbit deschis despre trăirile sale din timpul meciurilor, într-un interviu acordat eAD.



Întrebat ce anume îi provoacă cea mai mare stare de iritare pe gazon, internaționalul român a oferit un răspuns direct. Olaru a mărturisit că momentele în care pierde mingea fără a fi forțat de adversar sunt cele care îl macină cel mai tare.



„Într-un meci? Să pierd mingea ușor. Să știu că am greșit ușor”, a spus Darius Olaru pentru sursa citată.



Cifrele liderului campioanei



Acum, mai mult decât oricând, FCSB are nevoie de luciditatea lui Darius Olaru la mijlocul terenului. „Roș-albaștrii” se pregătesc pentru duelul de duminică seară, de la ora 20:00, împotriva celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, contând pentru etapa din SuperLiga.



În prezent, FCSB ocupă poziția a 11-a în clasamentul SuperLigii, cu 31 de puncte, și caută să urce în ierarhie în acest final de sezon regulat. Campionii sunt obligați să câștige dacă vor să mai viseze la play-off.

