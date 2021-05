BREAKING NEWS | Nicolae Stanciu, pe urmele lui Gica Hagi! Turcii anunta ca Galatasaray il vrea pe internationalul roman

Aflat la cel mai bun sezon al carierei, Stanciu a atras multe priviri si poate pleca din Cehia.

Mijlocasul in varsta de 28 de ani a reusit sa aiba un sezon de exceptie alaturi de Slavia Praga, unde a castigat atat campionatul, cat si Cupa Cehiei, romanul ar putea face obiectul unui transfer in aceasta vara, anunta turcii de la Fanatik.

Conform sursei mentionate, Galatasaray are o lista cu 10 fotbalisti pe care i-ar vrea, iar Nicolae Stanciu este printre primii ca si prioritate, negocierile fiind deja in derulare. Autor al 16 goluri in sezonul precedent, romanul ar putea calca pe urmele lui Gica Hagi, care a scris istorie pentru formatia turca, fiind considerat cel mai important jucator strain din istoria echipei.

Transferul ar urma sa o coste pe Galatasaray 6 milioane de euro, anunta sursa citata, iar pentru Stanciu ar reprezenta cea mai importanta mutare a carierei, dupa ce a mai evoluat pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga sau Al Ahli.