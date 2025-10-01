Shelvey va fi vedeta echipei Arabian Falcons

Arabian Falcons FC, club care evoluează în treia divizie din Emiratele Arabe Unite, a anunțat transferul lui Jonjo Shelvey, fostul mijlocaș central de la Liverpool și Newcastle și fost internațional englez. Acesta a evoluat ultima dată la Burnley, club din Championship, care l-a pus pe liber, deși a obținut promovarea în Premier League.



Arabian Falcons este un club cu sediul în Dubai (Emiratele Arabe Unite), care a fost înființat în 2023. Echipa este antrenată de englezul Harry Agombar, președinte este Ailan Hamad Al Mheiri, sponsor principal este Nando's, un lanț de restaurante din Africa de Sud, iar alți parteneri sunt Emirates Advocates, Augment Consulting, Meals On Me, Flannels, O Beach și Qutek.

Este cunoscut și datorită alopeciei sale severe



Jonjo Shelvey (33 de ani) este născut la Romford (Greater London) și s-a format la Arsenal Football Club Academy (Hale End), West Ham United - Academy of Football și Charlton Athletic Academy. La nivel de seniori a jucat pentru Charlton Athletic (2008-2010), Liverpool (2010, 1102013), Blackpool (2011 / împrumutat), Swansea City (2013-2016), Newcastle United (2016-2023), Nottingham Forest (2023), Caykur Rizespor (2023-2024), Eyupspor (2024-2025), Burnley (2025) și Arabian Falcons FC (2025-prezent).

Are 6 selecții pentru naționala de seniori a Angliei, iar în palmares are EFL Cup (2011-2012), EFL Championship (2016-2017), o finală de FA Cup (2011-2012) și includerea în Championship PFA Team of the Year (2016-2017). Poate juca ca închizător și mijlocaș central și este cotat 800.000 de euro, după ce Newcastle a plătit 16 milioane de euro pentru transferul său, în ianurie 2016.

Este cunoscut și datorită prezenței sale, pentru că suferă de alopecie, o afecțiune dermatologică a foliculilor piloși manifestată prin pierderea firelor de păr. Este căsătorit cu Daisy Evans, o fostă cântăreață în formația pop S Club 8.

Foto - Getty Images

