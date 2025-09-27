În fotbalul din Emiratele Arabe Unite, în momentul de față, Cosmin Olăroiu (56 de ani) e personajul principal. Cu precizarea că acest statut vine „la pachet“ cu o responsabilitate imensă și o presiune pe măsură.

Explicația e simplă: micuțul stat din zona Golfului Persic și-a pus speranțele, în întregime, în tehnicianul român. Din mai multe motive. În primul rând, Oli a ajuns să fie poreclit „vânătorul de trofee“ în fotbalul din Asia. Asta datorită rezultatelor sale excelente, fie că a lucrat în Arabia Saudită, Qatar, Emirate sau China. În toate aceste țări, românul a câștigat titluri și trofee cu echipele sale.

Apoi, în Emiratele Arabe Unite, Olăroiu e cel mai de succes antrenor din istoria fotbalului intern. Nu mai departe de luna mai, el a reușit să-și îmbogățească CV-ul cu Champions League 2, trofeu pe care l-a cucerit cu Sharjah. După acest succes, Olăroiu a preluat naționala, iar acum e în fața celor mai importante meciuri din cariera sa din postura de selecționer.

Arabii au reprogramat etapa a 6-a, la cererea lui Olăroiu

Ajunsă în faza a 4-a a preliminariilor asiatice, naționala Emiratelor a fost plasată în grupa A. Unde câștigătoarea va obține biletele pentru Mondialul din 2026. În toată istoria ei fotbalistică, naționala Emiratelor a fost la un singur turneu final de acest fel, în 1990, în Italia.

La Doha, partidele din grupa A se vor juca după următorul program:

*8 octombrie: Qatar – Oman

*11 octombrie: Emirate – Oman

*14 octombrie: Qatar – Emirate

După aceste trei meciuri, ocupanta locului 1 va merge la Mondiale, în timp ce locul 2 va avansa în a 5-a etapă a preliminariilor. Din Asia, Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania și Australia au obținut deja biletele pentru CM 2026, după meciurile din faza anterioară a preliminariilor.

Revenind la naționala Emiratelor, ea va intra de mâine în cantonamentul din Dubai. Decizia a fost luată de Cosmin Olăroiu, care a beneficiat de susținerea totală a șefilor săi. La cererea lui Oli, meciurile din etapa a 6-a au fost reprogramate, astfel încât jucătorii naționalei să fie feriți de accidentări și să aibă timp mai mult de pregătire, sub comanda selecționerului român.

Confirmarea deciziei a venit printr-un mesaj scurt, postat de Federația din Emirate: „Campionatul intern se oprește pentru moment din dorința noastră de a ajuta echipa națională care trebuie să îndeplinească visul unei țări întregi. Meciurile din etapa a 6-a se vor juca după cele pe care le va disputa echipa noastră națională, la Doha“.

