„Împăratul“ Olăroiu: plecăciunea arabilor în fața celui mai iubit român din Emirate

Lui Oli i-a fost încredințat o responsabilitate imensă. Pentru că pe umerii săi apasă presiunea îndeplinirii unui obiectiv, la care o țară întreagă visează de 35 de ani.

Cosmin Olăroiu (56 de ani) e printre cel mai bine cotați antrenori din zona Golfului Persic și, în mod cert, cel mai iubit român care a activat vreodată în fotbalul din Emirate.

În acest micuț stat din zona Golfului Persic, tehnicianul român a stabilit un șir lung de recorduri cu diferite cluburi la care a lucrat. După aceste performanțe istorice, în mai 2025, Olăroiu a devenit primul selecționer român din istoria Emiratelor Arabe Unite. Din această postură, el e acum în fața unei provocări uriașe. Pentru că, în toată istoria ei, reprezentativa arabă a fost la un singur Mondial, cel din 1990, în Italia.

Acum, naționala Emiratelor, cu Oli pe bancă, poate pune capăt acestei așteptări de 35 de ani, pentru o nouă calificare. Plasați în grupa A, arabii vor juca două meciuri cruciale, la Doha, în luna octombrie. Qatar va găzdui partidele din această serie, deoarece s-a aflat în prima urnă valorică. Programul grupei A arată așa:

*8 octombrie: Qatar- Oman

*11 octombrie: Emirate – Oman

*14 octombrie: Qatar – Emirate

La finalul acestor partide, prima clasată obține biletele pentru CM 2026, în timp ce ocupanta locului 2 va avansa în a 5-a etapă a preliminariilor asiatice.

„Olăroiu, căpitanul navei Emiratelor“

Pornind de aici, jurnaliștii de la 365scores.com tocmai i-au dedicat un amplu material lui Cosmin Olăroiu. Aici, a fost făcut un portret impresionant pentru tehnicianul român, pe care Sport.ro vi-l oferă, în rândurile de mai jos.

Cosmin, căpitanul navei Emiratelor, cu direcția spre visul Mondialului din 2026“, e titlul articolului publicat sub semnătura lui Hassan Moussa.

În lumea fotbalului, periodic, apare câte o personalitate, devenind eroul unei ere, fie prin performanțele obținute, fie prin obstacolele pe care trebuie să le depășească. Astăzi, nu există nicio îndoială că selecționerul român al Emiratelor e eroul acestei etape a fotbalului din această țară. Destinul l-a pus pe Cosmin Olăroiu, în această situație, de a conduce naționala Emiratelor, în acest moment crucial, care coincide cu una din etapele finale ale calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026“, a scris Hassan Moussa, în deschiderea articolului său.

Olăroiu e printre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului din Emirate. Cariera lui aici a fost marcată de succes și de trofee cucerite. El și-a trecut în CV cele mai multe titluri din istoria fotbalului din Emirate. Prin performanțele sale, românul a jucat un rol determinant în dezvoltarea fotbalului din Emirate. Prin numirea sa, în funcția de selecționer, așteptările fanilor au crescut enrom. Pentru că ei cred, mai mult ca oricând, în visul calificării naționalei lor la Mondiale, după o absență de 36 de ani“, a continuat textul din 365scores.com.

„Alegerea lui Olăroiu, una firească“

Mai departe, articolul dedicat lui Olăroiu a explicat culisele numirii sale, în funcția de seleționer.

Instalarea lui Olăroiu pe banca Emiratelor n-a fost o simplă coincidență. A fost o alegere firească, venită într-un moment crucial în istoria acestei reprezentative. Cosmin e un antrenor cu mare experiență în Emirate, dar și în fotbalul internațional. De asemenea, cunoaște în profunzime campionatul intern și jucătorii din Emirate“, a notat sursa citată.

Mai departe, au fost trecute în revistă toate recordurile stabilite de Olăroiu, în Emirate. În capul listei: cele 16 trofee cucerite cu Al-Ain, Al-Ahli Dubai (n.r. – echipa se numește Shabab Al-Ahli acum) și cu Sharjah. 

Concluzia autorului? Una spectaculoasă!

Împăratul român, cu performanțele lui impresionante, a devenit o sursă de admirație și de apreciere în fotbalul din Emirate. Pentru că a livrat niște rezultate spectaculoase, de-a lungul carierei sale aici. Aceste rezultate alimentează acum optimismul fanilor, în ceea ce privește îndeplinirea visului calificării pentru Cupa Mondială. Olăroiu, prin experiența lui vastă, are această capacitate, de a <<citi>> jocul și de a lua cele mai bune decizii, în momentele cruciale. Așadar, se justifică acest optimism al fanilor, care cred, cu tărie, că fotbalul din Emirate se va întoarce pe scena mondială cu acest antrenor veteran în frunte“, a scris publicația arabă.

