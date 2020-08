Dezvaluiri de ultima ora! Vedeta din Romania care si-a declansat o boala rara din cauza stresului! Prin ce trece acum

Denis Dumitrascu (25 ani) a fost diagnosticat cu o boala autoimuna in urma cu doi ani, dupa ce echipa sa nu a reusit sa promoveze in Liga 1.

Fotbalistul a descoperit ca sufera de alopecie dupa meciul din barajul de promovare in Liga 1 pe care Chindia Targoviste l-a pierdut in urma cu doi ani, la loviturile de departajare, impotriva lui Voluntari.

Alopecia este o boala autoimuna care din cauza unor dezechilibre chimice, dar si a stresului cauzeaza caderi de par.

Tanarul jucator a povestit drama prin care a trecut si a dezvaluit ca primul moment in care a vazut semne ale alopeciei a fost in clasa a opta: "mi-a cazut o parte a sprancenei. Pe vremea aia era la moda sa iti razi putin din spranceana, dupa cum facuse Adrian Cristea, de la Dinamo. Mama mea chiar m-a acuzat ca as fi facut asta, nu ma credea ca parul sprancenei imi cazuse. Probabil de la stresul unor examene. Atunci n-am dat atentie, pentru ca intre timp mi-a trecut si totul parea normal".

Denis a relatat momentul care i-a declansat boala si cum a trait meciul cu Voluntari, pe care Chindia l-a pierdut.

"Arat asa fiindca am fost extrem de afectat dupa acel baraj pierdut cu Voluntari. Era visul meu din copilarie sa ajung sa evoluez in Liga 1. In minutul 12 al partidei retur, am pus piciorul intr-o contra si mi-am fisurat degetul mare de la piciorul drept. De la adrenalina si dorinta de a juca, nici nu mi-am dat seama. Am ramas pe teren pana dupa minutul 80. Dupa meci am inteles ce se intamplase, fiindca degetul se innegrise complet si ma durea. Am stat vreo doua saptamani. Dar mai grav era ca, pe unde ma duceam, oamenii imi tot ziceau ca noi am fost blat, ca nu ne-am dorit sa promovam. Eu, care stiam adevarul si prin ce dureri trecusem ca sa joc, normal ca am fost afectat. Si pe acest fond de stres, de suparare, mi s-a declansat boala", a dezvaluit Dumitrascu pentru Gazeta Sporturilor.

Desi a luat in calcul sa isi faca implant de par, medicii i-au explicat ca firele nu ar rezista din cauza bolii. In prezent, Denis a inceput un tratament de injectii cu plasma in pielea scalpului, dar si in barbie si sprancene.

"E destul de dureros, dar vreau sa fac asta. Mi se ia sange, se centrifugheaza, iar plasma mi se injecteaza in aceste zone. Sper sa dea rezultate. Au aparut mici «insule» de par ca sa zic asa. In baraj nu le-am mai ras, de aceea poate ca aratam mai ciudat, dar vorbisem cu un coleg sa le las asa, din superstitie, sa ramanem in prima Liga. Se vad deja rezultate si sper sa revin la normal cat mai repede", a spus fotbalistul.