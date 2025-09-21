Liber de contract din luna mai, tehnicianul român a bătut palma pentru a treia oară cu Baniyas, formație din Emiratele Arabe Unite pe care o preia într-o situație critică: ultimul loc în clasament, cu zero puncte.



"Vin într-un moment foarte dificil"



Isăilă a semnat un contract valabil pe două sezoane, până în iunie 2027, dar a mărturisit că nu a fost o decizie luată pe loc. Antrenorul a explicat pentru Digisport de ce a refuzat inițial propunerea venită la finalul sezonului trecut și ce l-a făcut să se răzgândească acum, când echipa este în colaps.



"La finalul contractului, ei au venit cu o ofertă pe care la momentul respectiv nu am acceptat-o din diferite motive personale. A venit această ofertă, pe care nu am acceptat-o din prima. Am discutat mult. Vin într-un moment foarte dificil, echipa are zero puncte în momentul de față", a spus Isăilă.



Provocarea este una uriașă, mai ales că la club au avut loc schimbări masive. "Un președinte nou, s-au adus 19 jucători noi. Sunt doar câțiva alături de care am lucrat și în trecut. Am acceptat, nu îmi e frică de muncă, știu la ce m-am înhămat", a transmis tehnicianul.



În mandatele precedente la Baniyas, Daniel Isăilă a avut rezultate contrastante. A reușit o performanță notabilă, locul 2, dar a încheiat și pe pozițiile 9 și 11. În sezonul trecut, 2024/2025, a salvat echipa de la retrogradare, terminând pe locul 12 din 14.

