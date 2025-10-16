"Fratele meu câștigă mai mult lucrând într-un hotel din Londra"

La finalul lunii septembrie, Jonjo Shelvey, fostul mijlocaș central de la Liverpool și Newcastle și fost internațional englez, a semnat cu Arabian Falcons FC, club care evoluează în treia divizie din Emiratele Arabe Unite. Acesta spune că nu banii au fost principalul motiv pentru care a acceptat să joace în țara din Golful Persic.



"Am văzut câteva declarații de genul 'a mers acolo pentru bani'. Mă gândesc 'ce bani? Nu sunt bani în Liga a treia din Emiratele Arabe Unite'. Salariul standard aici este de 2.000 de lire sterline pe lună pentru un fotbalist. Față de ceea ce am câștigat de-a lungul carierei mele, asta nu e nimic. Fratele meu câștigă mai mult lucrând într-un hotel din Londra, așa că nu a fost niciodată vorba de a veni aici pentru bani.



"Regatul Unit nu mai este ce era acum 10-15 ani"

Am considerat acest transfer ca un nou început. Am avut o carieră bună. Sunt fericit și mulțumit. Sunt doar în etapa în care vreau să mă bucur de fotbal. Este vorba despre a mă bucura de ceea ce fac și a petrece timp cu familia mea. Ca să fiu sincer, copiii mei nu vreau să crească în Anglia. Suntem foarte norocoși că am locuit într-o zonă frumoasă a Regatului Unit. Dar în zona de unde sunt eu nu cred că mai poți avea parte de lucruri frumoase, în opinia mea. Nu aș mai purta niciodată un ceas la mână în Londra. Nu poți să-ți ții telefonul la vedere în Londra (n.r. anul trecut s-au furat în Londra 80.000 de telefoane, de către hoți pe scutere). A devenit foarte periculos.



Nu sunt un cititor avid de știri politice, dar văd unele dintre lucrurile care se întâmplă. Văd oameni arestați pentru că au postat ceva pe Twitter și, apoi, văd steagurile și mesajele cu 'luarea înapoi a țării'. Nu voi comenta astfel de lucruri pentru că nu sunt suficient de inteligent și voi avea probleme dacă voi continua, dar simt că Regatul Unit nu mai este ce era acum 10-15 ani", a declarant Shelvey.



Este cunoscut și datorită alopeciei sale severe

Jonjo Shelvey (33 de ani) este născut la Romford (Greater London) și s-a format la Arsenal Football Club Academy (Hale End), West Ham United - Academy of Football și Charlton Athletic Academy. La nivel de seniori a jucat pentru Charlton Athletic (2008-2010), Liverpool (2010, 2011-2013), Blackpool (2011 / împrumutat), Swansea City (2013-2016), Newcastle United (2016-2023), Nottingham Forest (2023), Caykur Rizespor (2023-2024), Eyupspor (2024-2025), Burnley (2025) și Arabian Falcons FC (2025-prezent).



Are 6 selecții pentru naționala de seniori a Angliei, iar în palmares are EFL Cup (2011-2012), EFL Championship (2016-2017), o finală de FA Cup (2011-2012) și includerea în Championship PFA Team of the Year (2016-2017). Poate juca ca închizător și mijlocaș central și nu mai are cotă de piață pe site-ul transfermarkt.com, după ce Newcastle a plătit 16 milioane de euro pentru transferul său, în ianurie 2016.



Este cunoscut și datorită prezenței sale, pentru că suferă de alopecie, o afecțiune dermatologică a foliculilor piloși manifestată prin pierderea firelor de păr. Este căsătorit cu Daisy Evans, o fostă cântăreață în formația pop S Club 8.



Foto - Getty Images

