Daniel Isăilă s-a întors în Emirate, țara pe care o consideră „a doua casă“, după cum sport.ro a arătat aici, însă e clar că, de această dată, misiunea sa va fi infernală.

Fostul selecționer al naționalei de tineret a preluat Bani Yas, ultima clasată din Emirate, într-un moment în care echipa avea 0 puncte după patru runde. Din păcate pentru Isăilă, revenirea sa n-a scos Bani Yas din vrie. Din contră!

Ieri, într-o partidă din etapa a 5-a, echipa românului a comis o veritabilă „sinucidere fotbalistică“, în partida cu Ajman de acasă. Gazdele au „reușit“ să aibă doi jucători eliminați – Hunt (88) și Wamba (90+2) – și să provoace un penalty din care s-a înscris singurul gol al meciului, în minutul 90.

