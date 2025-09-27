VIDEO Coșmar românesc în Emirate: „sinucidere fotbalistică“ pentru echipa lui Isăilă

Revenit pe banca celor de la Bani Yas, pentru a 3-a oară, tehnicianul de 53 de ani a avut un debut care l-a pus serios pe gânduri.

Daniel Isăilă s-a întors în Emirate, țara pe care o consideră „a doua casă“, după cum sport.ro a arătat aici, însă e clar că, de această dată, misiunea sa va fi infernală.

Fostul selecționer al naționalei de tineret a preluat Bani Yas, ultima clasată din Emirate, într-un moment în care echipa avea 0 puncte după patru runde. Din păcate pentru Isăilă, revenirea sa n-a scos Bani Yas din vrie. Din contră!

Ieri, într-o partidă din etapa a 5-a, echipa românului a comis o veritabilă „sinucidere fotbalistică“, în partida cu Ajman de acasă. Gazdele au „reușit“ să aibă doi jucători eliminați – Hunt (88) și Wamba (90+2) – și să provoace un penalty din care s-a înscris singurul gol al meciului, în minutul 90.

După această înfrângere, scor 0-1, situația celor de la Bani Yas din clasament e horror: cinci meciuri, cinci înfrângeri, golaveraj 0-9! În campionatul din Emirate, ultimele două clasate vor merge în liga a doua.

Isăilă: „Ne așteaptă vremuri grele…“

După acest debut ratat, Isăilă a venit în fața jurnaliștilor, vizibil afectat de cele întâmplate pe teren, în meciul cu Ajman.

Într-adevăr, un nou început, cu un nou antrenor, cu o nouă filosofie însă, din păcate, cu același rezultat. În pauza competițională care urmează (n.r. – campionatul se va opri acum pentru meciurile echipelor naționale), trebuie să muncim din greu la partea fizică și tactică. Ne așteaptă vremuri grele, în acest sezon, dar eu sunt optimist. Și anul trecut, când am preluat Bani Yas din mers, echipa era la un punct de ultimul loc. Și, totuși, am reușit salvarea de la retrogradare“, a spus Isăilă.

