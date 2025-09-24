Fotbalul românesc duce, printre altele, și o lipsă cruntă de antrenori competenți, cu un comportament decent, demn de meseria pe care o practică.

Tocmai de aceea, la noi sunt „reciclați“, periodic, niște garanți ai eșecului, dacă ne luăm strict după ultimele lor rezultate. În acest sens, cazul Nicolae Dică, căruia tocmai i s-a arătat ușa și la Concordia Chiajna, e unul elocvent.

Grav e că, dacă Nicolae Dică (45 de ani) tocmai a bifat a 5-a echipă în ultimii doi ani, în schimb, un coleg de breaslă, dar cu rezultate mult mai bune, n-a mai lucrat în România din 2018. Vorbim despre Daniel Isăilă (53 de ani).

A creat echipa pe care Rădoi a dus-o la semifinalele Europeanului U21

Mulți au uitat acum, însă Daniel Isăilă a fost selecționerul care a pus bazele naționalei de tineret pe care, ulterior, Mirel Rădoi a dus-o până în semifinalele Europeanului Under 21 din 2019. În mijlocul preliminariilor pentru acel turneu final, Isăilă și-a reziliat contractul cu FRF, pentru a semna un contract mult mai bănos cu Al-Hazem (Arabia Saudită). Și de atunci, fotbalul românesc a cam uitat de Daniel Isăilă. Acesta a lucrat numai în fotbalul arab. Cu precizarea că nici Isăilă n-a fost foarte dornic să se întoarcă în țară.

Acum, fostul selecționer al naționalei de tineret s-a întors la Bani Yas, ultima clasată din Emiratele Arabe Unite, după cum Sport.ro a arătat aici. Va fi al 3-lea mandat al lui Isăilă, la Bani Yas și pentru a doua oară când românul e instalat pe bancă pe post de salvator. Și anul trecut, Isăilă a preluat echipa, pe când aceasta era în colaps, și a salvat-o de la retrogradare.

Tocmai de aceea, acum, la revenirea sa la Bani Yas, arabii l-au prezentat pe Isăilă ca pe veritabil star, după cum se poate vedea aici. În materialul dedicat românului, au fost publicate cifrele sale în fotbalul din Emirate. De precizat că, în micuțul stat din zona Golfului Persic, Isăilă a pregătit și KhorFakkan, în perioada 2024-2025.

