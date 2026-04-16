Jonjo Shelvey, fostul mijlocaș al celor de la Liverpool, s-a retras la 34 de ani!

Jonjo Shelvey, mijlocaș central în vârstă de 34 de ani, a anunțat că s-a retras din fotbal! A pus punct carierei de fotbalist la 15 aprilie 2026, iar apoi a anunțat că a acceptat să preia și o funcție de antrenor, bifând prima experiență din noua carieră acum.

În septembrie anul trecut, Jonjo Shelvey, fostul mijlocaș central de la Liverpool și Newcastle, dar și fost internațional englez, a semnat cu Arabian Falcons FC, club care evoluează în treia divizie din Emiratele Arabe Unite.

Jonjo Shelvey, care în februarie 2026 a împlinit 34 de ani, este născut la Romford (Greater London) și s-a format la Arsenal Football Club Academy (Hale End), West Ham United - Academy of Football și Charlton Athletic Academy.

La nivel de seniori a jucat pentru Charlton Athletic (2008-2010), Liverpool (2010, 2011-2013), Blackpool (2011 / împrumutat), Swansea City (2013-2016), Newcastle United (2016-2023), Nottingham Forest (2023), Caykur Rizespor (2023-2024), Eyupspor (2024-2025), Burnley (2025) și Arabian Falcons FC (2025-2026).

Acum, el a pus punct carierei de fotbalist, dar a devenit noul antrenor al formației Arabian Falcons FC, la care a bifat ultima experiență ca jucător. ”Ambiția mea este să urc cât mai sus în această carieră şi acesta este proiectul perfect să-mi demonstrez mie de ceea ce sunt capabil.

Nu vreau ca ai mei copii să mai crească în Anglia. Am avut noroc că am locuit într-o zonă bună, dar de unde provin eu, în opinia mea, nu poți avea lucruri frumoase”, a spus Shelvey despre retragerea din cariera de fotbalist, dar și despre noul rol pe care îl are la club.