Da Riva a ales să joace la Al-Ittifaq FC

Tânărul mijlocaș italian Jacopo Da Riva a refuzat să semneze un nou contract cu Atalanta și a ignorat oferte din Serie A și Serie B, alegând să se transfere în liga secundă din Emiratele Arabe Unite la Al-Ittifaq FC. Acesta debutase în Serie A și în Champions League, dar a acceptat oferta făcută de Ross Pelligra, un miliardar australian care deține clubul din EAU, unde desfășoară afaceri în construcții și imobiliare, dar și formația Perth Glory FC, din A-League. Conform unor date neoficiale, acesta va primi un salariu de peste 500.000 de euro pe an și va încasa altă jumătate de milion de euro, dacă echipa va promova în prima divizie.



Al-Ittifaq FC este un club înființat în 2020, care evoluează pe teren propriu pe arena North London School din Mamzar, Dubai (550 locuri). Clubul a investit mult în ultimii ani, în lot găsindu-se stranierii Djavan Anderson (Olanda), Alaa Mezher (Liban), Davide Mariani (Elveția), Moussa Diallo (Senegal), Ali Nkhid (Trinidad și Tobago), Joel Odinaka (Nigeria), Waleed Siraj (Sudan), Omar Yaisien (Egipt), Hassan Sameh (Egipt), Adam Aouissi (Algeria), Gianluca Santini (Italia), Samuka (Brazilia), Ruan Vitor (Brazilia) și Abed Razak Chandab (Australia). UAE Pro League este dominată de echipele Al Ain FC, Shabab Al Ahli Club și Al Wasl FC.

Jucător crescut de academia Atalantei, dar nu s-a impus la seniori



Jacopo Da Riva (24 de ani / 187 cm) este născut la Montebelluna (Veneto) și s-a format la juniorii cluburilor Calcio Montebelluna, Pordenone 2024 FC și Atalanta. La nivel de seniori a evoluat pentru Atalanta Bergamasca (2020), Vicenza (Serie B / 2020-2021 / împrumutat), SPAL (Serie B / 2021-2022 / împrumutat), Como (Serie B / 2022-2023 / împrumutat), Reggiana (Serie B / 2023 / împrumutat), Atalanta U23 (Serie C / 2024), Juve Stabia (Serie B / 2024 / împrumutat) și Foggia (Serie C / 2024-2025 / împrumutat). Acesta poate evolua ca închizător, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv și este cotat la 450.000 de euro. A fost internațional italian U20.

Foto - Getty Images

