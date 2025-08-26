În lotul Emiratelor Arabe Unite, jucătorii arabi au devenit minoritari! Această modă a fost lansată în fotbalul din Orientul Mijlociu, acum mai mulți ani, de Qatar. Între timp, naționala Emiratelor a ajuns să-și depășească rivala locală, la capitolul naturalizărilor!

Instalat pe banca Emiratelor, de la finalul lunii mai, Cosmin Olăroiu (56 de ani) țintește o calificare istorică, la Cupa Mondială din 2026. Dacă obiectivul va fi îndeplinit, reprezentativa arabă va ajunge la un astfel de turneu final doar pentru a doua oară în istorie. Naționala Emiratelor a fost prezentă, în Italia, la Cupa Mondială din 1990.

În lotul Emiratelor se vorbește limba portugheză!

În mod cert, cel mai bun cunoscător al fotbalului din Emirate, dar și antrenorul cu cele mai bune rezultate în competiția internă, Oli a „moștenit“ o națională care se bazează masiv pe jucători naturalizați.

Vorbim despre fotbaliștii care, potrivit regulamentului FIFA, au evoluat în ultimii cinci ani, în campionatul intern al Emiratelor, după care au primit pașaportul acestei țări, devenind eligibili pentru prima reprezentativă din această țară. Populația Emiratelor e de aproximativ 11 milioane de oameni. Problema e că, realist vorbind, doar 1,1 milioane dintre cei de aici sunt cetățeni ai Emiratelor. În rest, populația e formată din muncitori asiatici (Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Nepal, etc) și din expați.

Având această arie restrânsă de selecție, naționala Emiratelor a tot mărit numărul fotbaliștilor naturalizați. Acum, bilanțul lotului de 28, pe care tocmai l-a convocat Olăroiu, vorbește de la sine:

*12 arabi – Dintre care nu toți născuți în Emirate!

*16 străini naturalizți – Care provin din țări precum Brazilia, Anglia, Croația și Argentina.

În lotul lui Oli, brazilienii sunt majoritari, 9 la număr, semn că în lot se vorbește masiv portugheza! Singurul compartiment care, deocamdată, n-a fost atins de „invazia străinilor“ e cel al portarilor, unde au fost convocați numai arabi. În schimb, în atac, sunt numai brazilieni!

Olăroiu, cantonament acum, meciuri decisive, în octombrie

Lotul de 28, pe care l-a convocat acum Oli, va efectua un stagiu de pregătire, în Dubai, în perioada 25 august – 9 septembrie. În cadrul acestui cantonament, naționala Emiratelor va și juca două meciuri amicale cu Siria (4 septembrie) și cu Bahrain (8 septembrie), ambele în Dubai.

După acest stagiu, reprezentativa arabă va ataca, în octombrie, meciurile decisive de calificare pentru CM 2026. Plasată în grupa A, găzduită de Qatar, programul a fost alcătuit așa:

*8 octombrie: Qatar- Oman

*11 octombrie: Emirate – Oman

*14 octombrie: Qatar – Emirate

La finalul acestor partide, prima clasată obține biletele pentru CM 2026, în timp ce ocupanta locului 2 va avansa în a 5-a etapă a preliminariilor asiatice.

