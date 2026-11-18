Cine sunt cei patru candidați pentru postul de șef al FIFA

Candidații pentru postul de președinte al FIFA sunt Gianni Infantino (56 de ani / Elveția, Italia, Liban), Ramon Vega (55 de ani / Elveția), Kozo Tashima (68 de ani / Japonia) și Philippe Diallo (63 de ani / Franța). Infantino este actualul președinte al forului mondial, preluând funcția în 2016, după arestarea lui Sepp Blatter și punerea sa sub acuzare pentru corupție. În ultimii ani, poziția acestuia a fost tot mai contestată, iar după terminarea CM 2026 a pierdut susținerea UEFA.

Ramon Vega a fost internațional elvețian (23 meciuri, 1 gol) și a fost legitimat la Grasshoppers, Cagliari, Tottenham, Celtic, Watford și US Creteil. După retragere, a înființat fondurile de investiții Duet Group, Vega Swiss Asset Management și Matterhorn Capital Rosalp (management, private equity, imobiliare, hoteluri) și școala de fotbal Ramon Vega's Soccer School.

Kozo Tashima a jucat la JEF United Chiba și a antrenat naționalele de juniori U17 și U19 ale Japoniei. Din 2010, el a fost vicepreședinte și președinte al Japan Football Association (JFA), membru în Comitetul Executiv al Asian Football Confederation (AFC), membru în Consiliul FIFA și președinte al East Asian Football Federation.

Philippe Diallo a fost junior la academia lui FC Nantes și este fiul fostului boxer francez Souleymane Diallo. A absolvit prestigioasa Sciences Po Paris și a fost șeful al Union des clubs professionnels de football (UCPF), între 1992 și 2021. Ulterior a fost vicepreședinte, trezorier și membru în Comitetul Executiv al Federation Francaise de Football, preluând funcția de președinte al FFF în urma alegerilor din 2023. A fost premiat cu ordinul Chevalier de la Legion d'honneur‎ (2024).

Burleanu a fost luat în calcul ca posibil candidat al UEFA

UEFA a luat în considerare să îi propună drept candidați pe Arsene Wenger (77 de ani) și Răzvan Burleanu (42 de ani). Oficialul român originar din Focșani este președeintele Federației Române de Fotbal din 2014, când l-a urmat în funcție pe Mircea Sandu. Acesta și-a apărat postul în alte trei rânduri de alegeri, în 2018 (Ionuț Lupescu), 2022 (fără contracandidat) și 2026 (Ilie Drăgan).

Șeful de la Casa Fotbalului ar fi declinat să intre în cursă, întrucât dorește să își finalizeze actualul mandat din România, scadent în anul 2030, și ar avea în plan să candideze pentru șefia UEFA. Conducerea forului continental era presată de timp, deoarece termenul-limită pentru depunerea candidaturilor expira pe 18 noiembrie, așa că l-a ales pe Philippe Diallo, un oficial respectat la nivel european și cu conexiuni puternice în fotbalul din Africa și America Centrală.