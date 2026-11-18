Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Zenica, pe ”Bilino Polje”, în etapa #6 din Grupa 4 a urnei valorice ”B” din UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, Bosnia a învins-o cu 2-1 pe România.

Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, apoi Benjamin Tahirovic a restabilit egalitatea în minutul 44 în urma unei stângăcii impardonabile marca Andrei Rațiu. Golul victoriei pentru bosniaci a venit în minutul 82, prin Esmir Bajraktarevic.

Cea mai dură reacție după Bosnia - România: ”Este imposibil să faci așa ceva! Nonșalanță și lipsă de concentrare”

Gică Popescu, fost mare internațional român, l-a taxat dur pe Andrei Rațiu pentru greșeala care a dus la golul egalizator al bosniacilor și a pus la îndoială atitudinea fundașului dreapta în tricoul echipei naționale.

”Baciul” a semnalat diferența dintre evoluțiile lui Rațiu la echipa de club și cele de la prima reprezentativă și a pus eroarea de la Zenica pe seama nonșalanței și a lipsei de concentrare, de neînțeles pentru un fotbalist cu experiența sa.

”Rațiu, când vine la echipa națională, are o atitudine total diferită față de cea pe care o vedem în fiecare weekend la echipa de club. La națională vine fără să simtă să îmbrace tricoul. Un astfel de cadou se întâmplă numai în momentul în care nu ești concentrat.

În La Liga nu se permite o astfel de atitudine nonșalantă. Ori degajezi cu stângul, ori prelungești în corner. El a făcut exact ce nu trebuia să facă. Este imposibil să facă o astfel de greșeală la experiența pe care o are. Vine de la o echipă din Spania, este în fața porții, poate să degajeze sau să o lase în corner.

Nu e nici măcar ultima variantă să oprești mingea când ai adversar lângă tine. Eu îl simt că nu are tragere când vine la națională. Dacă nu-ți convine sistemul te duci la antrenor și îi spui. Asta nu e chestiune de sistem, e de atitudine. Nonșalanța și lipsa de concentrare pe care o ai în astfel de faze”, a spus Gică Popescu la A1.

Cum arată grupa României din UEFA Nations League după 1-2 cu Bosnia

România a încheiat Grupa 4 pe ultimul loc cu trei puncte. Singura victorie bifată de națională a fost în runda precedentă cu Polonia, la București, pe Arena Națională, scor 2-1.

Suedia a terminat prima în ierarhia grupei cu 14 puncte, în timp ce Bosnia și-a revendicat poziția secundă cu 11 puncte, iar Polonia a încheiat pe locul 3 cu cinci puncte.