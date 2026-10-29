Planul lui Infantino a fost contestat vehement la nivel mondial, cele mai dure reacții venind din partea UEFA. În cele din urmă, președintele FIFA a renunțat la această idee, iar acum "se află într-o poziție favorabilă în cursa pentru realegere, după ce țările asiatice s-au retras din tabăra contestatarilor și au trecut, în cele din urmă, de partea sa" , scrie ziarul francez L'Équipe .

Gianni Infantino s-a aflat în mijlocul unor mari scandaluri în ultimele luni. Cel mai important s-a petrecut în această vară, după ce au apărut informații că președintele FIFA plănuiește să vândă o parte din drepturile comerciale ale forului mondial, inclusiv cele pentru Cupa Mondială. Beneficiară ar fi fost o societate apropiată de președintele SUA, Donald Trump.

Următoarele alegeri pentru președinția FIFA sunt programate pe 18 martie 2027, la Rabat (Maroc), iar termenul pentru depunerea candidaturilor este 18 noiembrie. Gianni Infantino, aflat în funcție din 2016, a anunțat deja că va lupta pentru un nou mandat.

Pentru moment, L'Équipe dă asigurări că UEFA nu există o decizie finală în privința candidatului pe care îl va propune și îl va susține în lupta cu Gianni Infantino pentru șefia FIFA. 18 noiembrie este termenul limită pentru depunerea candidaturilor.

Burleanu este descris de francezi drept "ambițiosul președinte al Federației Române de Fotbal și membru al Consiliului FIFA" . L'Équipe a amintit că șeful FRF a fost vehiculat în trecut și drept un posibil succesor al lui Aleksander Čeferin la UEFA.

UEFA studiază în această perioadă mai multe variante pentru candidatura la alegerile FIFA, iar L'Équipe anunță că printre opțiuni se numără Răzvan Burleanu , președintele FRF, și Sándor Csányi (73 de ani), președintele Federației Maghiare de Fotbal.

Deși Infantino este anunțat din nou favorit pentru următorul mandat, L'Équipe dezvăluie că UEFA și aliații săi vor propune un contracandidat indiferent de situație, sperând să îl pună pe actualul șef de la FIFA în dificultate pe parcursul celor patru luni de campanie.

FRF a anunțat deja că nu îl va susține pe Gianni Infantino

Într-un comunicat emis pe 26 august, Federația Română de Fotbal a anunțat că nu îl va susține pe Gianni Infantino la viitoarele alegeri FIFA.

"Fotbalul internațional trece printr-o criză fără precedent din cauza problemelor de bună guvernanță. De-a lungul timpului, în momentele de criză, FRF și-a asumat permanent o poziție puternică, fără echivoc. În 2015, FRF a anunțat public că va vota împotriva Președintelului FIFA de atunci, Joseph Blatter. În 2016 am fost unul dintre susținătorii lui Gianni Infantino pentru președinția FIFA, fiindcă împărtășeam o viziune comună despre fotbal. În 2018 au început să apară primele derapaje și FRF s-a opus categoric unui alt proces de vânzare a fotbalului, Club World Cup, la vremea respectivă către SoftBank. După care, în 2021, o altă inițiativă a fost respinsă categoric și de către noi, organizarea Campionatului Mondial la fiecare 2 ani. Prin urmare, dacă ne uităm doar la aceste momente, putem spune că ne-am câștigat dreptul de a avea curajul să ne gândim cum vrem să arate fotbalul internațional pe termen lung, fiindcă nu ne putem detașa de ceea ce se întâmplă la nivel internațional.

Din 2021 am fost mai aproape de procesul de luare a deciziilor la nivel de UEFA și FIFA prin prezența mea în Comitetul Executiv UEFA și Consiliul FIFA. În acest context, FRF a luat o decizie grea, dar curajoasă, ca România să fie una dintre puținele țări care nu i-a acordat o scrisoare de susținere lui Gianni Infantino pentru alegerile din 2027, așa cum au făcut alte peste 200 de asociații naționale dintr-un total de 211 până în urmă cu o lună de zile. Astăzi vedem foarte multe federații la nivel global anunțând public că își retrag scrisorile de susținere.

În momentul de față, atât eu personal, cât și colegii mei din Comitetul Executiv putem spune la fel de categoric că ne-am pierdut încrederea în Gianni Infantino. Acest lucru înseamnă pur și simplu că nu îl vom vota dacă nu se va retrage și va candida în martie 2027. A trecut aproape o lună de când suntem în această criză, iar Gianni Infantino nu a sunat niciun membru al boardului din care fac și eu parte pentru a oferi explicații suplimentare, dar și garanții că această inițiativă de vânzare a fotbalului, această privatizare a fotbalului nu va fi reluată în viitor.

Dezamăgirea cea mai puternică este că am crezut în el, în toate principiile și valorile care au stat la baza relației noastre, am avut aspirații comune, am crezut și am sperat că va fi un agent al schimbării, dar de la un an la altul am simțit cum s-a îndepărtat de misiunea inițială. Chiar l-am considerat o perioadă lungă de timp un prieten.

Un aspect foarte important este că Gianni Infantino a pierdut nu doar legitimitatea primei confederații care l-a susținut politic și financiar în campania electorală din 2016, dar și susținerea delegaților FIFA din alte confederații, precum și sprijinul comunității fotbalistice reprezentate de suporteri, jucători, ligi sau cluburi.

FIFA are nevoie astăzi de un nou lider care să producă consens și unitate, să inspire încredere și care să aibă capacitatea de a ne aduce împreună pe noi toți, să nu ne mai separe, între noi și ceilalți. Iar astăzi, și noi ca FRF, suntem chemați să apărăm fotbalul și să fim de partea bună a istoriei. Sunt sigur că vom ieși mai puternici din această criză", spunea Răzvan Burleanu, în urmă cu două luni.