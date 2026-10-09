UEFA face lobby pentru demisia lui Gianni Infantino! Presiune pe șeful FIFA

Reuniţi la Berlin, membrii UEFA au susţinut noua candidatură a lui Aleksander Ceferin la conducerea Confederaţiei Europene. De asemenea, au confirmat (cu excepţia Azerbaidjanului) că nu îl mai vor pe Gianni Infantino la şefia FIFA, chiar dacă nu au găsit încă un candidat care să i se opună.

Aceasta deoarece iniţiativa elveţianului Ramon Vega, fost jucător care a evoluat la Créteil, care îşi încearcă în mod regulat norocul fără a ajunge însă până la capătul procesului, nu este susţinută de UEFA.

„Asociaţiile naţionale au reiterat că şi-au pierdut încrederea în actuala conducere a FIFA”, se arată într-un comunicat al Confederaţiei Europene.

"Reforma instituţională nu va fi suficientă, de una singură. FIFA are nevoie, de asemenea, de o nouă conducere: o personalitate respectată şi unificatoare, profund înrădăcinată în fotbal, dotată cu viziunea şi experienţa necesare pentru a conduce, capabilă să inspire încredere în toate regiunile şi cu un angajament fără echivoc faţă de dezvoltare, reformă, integritate şi independenţă”.

De asemenea, UEFA solicită o reformă profundă a guvernanţei FIFA.

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