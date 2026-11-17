Încă înainte de a fi numit selecționerul României, Gheorghe Hagi (61 de ani) a spus, în mod repetat, că fiul său, Ianis, e un fotbalist indispensabil pentru echipa națională. Acum, avem încă o confirmare, în acest sens.

De la începutul acestui sezon, în luna augst, Ianis Hagi și-a pierdut locul de titular, la Alanyaspor, echipa aflată pe locul 13 din 18 în Superliga turcă. Ca de fiecare dată când fiul selecționerului a fost marginalizat la echipa de club, fie că a fost vorba de Genk (Belgia), Rangers (Scoția) sau Alaves (Spania), s-a găsit o explicație prin care vina să fie aruncată pe cei care l-au ținut pe bancă și nu pe internaționalul român.

Acum, de când Ianis a devenit rezervă, la Alanyaspor, s-a speculat că el e pedepsit, în felul acesta, pentru că ar fi refuzat micșorarea salarială propusă de președintele grupării turce. Dacă e așa sau nu, timpul ne va lămuri. Cert e că, în acest moment, Ianis Hagi a reușit o performanță demnă de Cartea Recordurilor!

Ianis Hagi are mai multe meciuri, ca titular, la națională decât la Alanyaspor

Până în acest punct al sezonului, Alanyaspor a disputat un total de 12 meciuri. Ianis Hagi a fost pe teren în nouă dintre aceste partide, adunând 285 de minute. Dacă luăm cifrele mijlocașului român la puricat, observăm că a fost titular, în doar două rânduri:

7 septembrie: Rizespor – Alanyaspor (0-1)

Ianis Hagi a fost titular, dar scos după 40 de minute.

23 octombrie: Alanyaspor – Kocaelispor (1-2)

Ianis Hagi a fost titular, dar schimbat la pauză.

Prin comparație, în acest sezon, Ianis Hagi a avut mai multe prezențe, ca titular, în echipa națională a României. Diseară (ora 21:45), el va fi inclus în echipa de start, în partida Bosnia – România, ultima din grupa de Nations League. Așadar, va fi pentru a patra oară, în șase etape, când Ianis va fi titularizat, în campania de Liga Națiunilor, de către tatăl său. Iată cât a jucat mijlocașul de 28 de ani, în partidele anterioare:

14 noiembrie: România – Polonia (2-1)

Ianis Hagi a fost titular și a rămas pe teren până în minutul 67.

5 octombrie: România – Suedia (0-1)

Ianis Hagi a început pe bancă, fiind trimis în teren, în minutul 69.

2 octombrie: Polonia – România (6-0)

Ianis Hagi a fost titular și a rămas pe teren până în minutul 67.

25 septembrie: Suedia – România (2-1)