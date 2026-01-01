Alexandru Dedu şi-a anunţat, în prima zi din 2026, candidatura la conducerea FR Handbal, for pe care l-a mai condus între anii 2014-2022. Dedu este managerul SCM Politehnica Timişoara, funcţie în care a fost numit în urmă cu un an.



”An bun tuturor! Se apropie alegerile la FRH. În ultimele luni m-am gândit foarte serios dacă o nouă candidatură la funcţia de preşedinte este o alegere corectă pentru mine. Am împărţit foaia pe jumătate şi am pus plusurile şi minusurile. Printre foarte multe motive pro/contra sunt: familia, familia, familia, datoria, cariera, proiectul SCM Timişoara, vârsta, experienţa, puterea, relaţiile interumane şi, deloc pe ultima poziţie, dragostea pentru sport şi, în special, pentru handbal, viaţa mea. De ce scriu toate astea acum, în 1 ianuarie? Fiindcă am promis multor oameni că nu mai amân decizia. Ca atare, DA, o să candidez!”, este mesajul lui Alexandru Dedu, potrivit news.ro.

Alexandru Dedu: "Rezultatele profesionale mă îndreptățesc"



Fost component al naţionalei,cu care s-a clasat pe locul 8 la JO din 1992, şi câştigător la nivel de club al Ligii Campionilor, Dedu a condus forul naţional între anii 2014-2022. Acum, când candidează pentru a patra oară, ultima dată fiind învins de Constantin Din, în 2022, spune că scopul său principal nu este să câştige alegerile, ci să spună cum vede ”realitatea handbalului”.



”Cred că sunt cel mai în măsură în momentul ăsta să fac o analiză reală. De ce această aparentă lipsă de modestie? Datorită CV-ului sportiv, datorită multor ani petrecuţi în administraţia sportivă la nivel de top (preşedinte LPH, preşedinte FRH, vicepreşedinte COSR, vicepreşedinte FRHG, membru al CEx COSR pentru sporturile de iarnă), datorită faptului că nu am tuşit să mă întorc în iarbă şi să muncesc alături de voi, la nivel de club, unde am trăit şi trăiesc toate problemele cotidiene cu care vă confruntaţi. Rezultatele profesionale, familia, atitudinea şi comportamentul cred că mă îndreptăţesc să fac afirmaţia de mai sus”.



Alexandru Dedu îşi rezervă însă şi dreptul de a face ”un pas în spate”, dacă un fost internaţional român ”cu experienţă reală în campionate profesioniste puternice” va decide să candideze, caz în care îl va susţine. Mai mult, face şi câteva propuneri.



”Condiţiile mele sunt: să fie mai tânăr sau cât se poate de tânăr, să fie fost jucător al naţionalei, să fi avut şansa să cunoască din interior un campionat puternic şi mentalitatea specifică, să avem idei apropiate în legătură cu implementarea unei strategii la nivel de ţară. Ar ajuta enorm să aibă şi experienţă administrativa şi/sau academică. Mă gândesc cu drag la Cristina Vărzaru, Aurelia Brădeanu, Mihai Popescu sau Iulian Stamate. Sunt convins că sunt şi alţii, dar pe cei enumeraţi ii cunosc şi îi stimez”, explică Dedu.



În finalul mesajului său din 1 ianuarie, Dedu mai spune că este ”inflaţie de candidaţi” şi îi roagă pe votanţi să vadă ce a făcut fiecare în viaţa reală: ”Ştiu că este inflaţie de candidaţi. Rugămintea mea este să nu mai fugiţi la prima fentă, să vedeţi prima oară ce a făcut omul în viaţa lui reală, nu ce promite că o să facă. Mulţumesc!”.



În vârstă de 54 de ani, Alexandru Dedu a condus Corona Braşov după plecarea de la FRH, iar în ultimul an conduce SCM Politehnica Timişoara.

