Cele două reprezentative își dau întâlnire marți seară, de la 21:45, la Zenica, pe ”Bilino Polje”, în runda cu numărul 6 din faza grupelor UEFA Nations League. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Gică Hagi, all-in la Zenica! Cum arată primul ”11” al României pentru meciul cu Bosnia

În turul Grupei 4 din urna valorică ”B”, România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară. Acum, selecționata lui Gheorghe Hagi are o revanșă de luat în fața bosniacilor.

Pentru meciul de la Zenica, Gică Hagi a pregătit un 4-3-1-2 cu Otto Hindrich în poartă. În linia de fund vor fi Rațiu, Drăgușin, Cobuiș și Bancu, iar în fața lor, Răzvan Marin, Screciu și Dragomir.

Ianis Hagi a fost titularizat și va sta în spatele celor doi atacanți centrali: Dennis Man și Daniel Bîrligea. Atacantul lui Frosinone a fost rezervă în duelul precedent cu Polonia, dar a arătat o formă extrem de bună, fapt care i-a adus titularizarea la Zenica.

Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu - Răzvan Marin, Screciu, Dragomir - Hagi - Man, Bîrligea

Marea problemă a lui Hagi: ce riscă România după meciul cu Bosnia

Prin victoria cu Polonia de acasă, scor 2-1, România a mai șters un pic din imaginea catastrofală pe care și-a creat-o, după cele patru înfrângeri succesive din septembrie și octombrie. Dar consecințele acelor eșecuri rămân. Din păcate!

În primul rând, după ce am pierdut tot, în primele patru etape din Nations League, ne-am „betonat“ locul în urna a 3-a valorică, pentru tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2028. Evenimentul va fi găzduit de Belfast, pe 6 decembrie. Și, indiferent de ce vom face, diseară, la Zenica, nu mai putem urca în urna a 2-a valorică. În plus, din cauza rezultatelor groaznice din primele patru etape, am pierdut varianta calificării, la Euro 2028, pe ruta barajelor Nations League. Ceea ce înseamnă că, dacă vrem să prindem turneul final de peste doi ani, trebuie să câștigăm grupa preliminară sau să fim printre cele mai bune opt naționale de pe locurile secunde.

Din păcate, nu aici se opresc consecințele înfrângerilor din septembrie și octombrie. Ele ne-au pus în fața unei scenarii neplăcute.

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