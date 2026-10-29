Burleanu e arma secretă cu care europenii vor să-l dea jos pe Infantino de la șefia FIFA!

Burleanu e arma secretă cu care europenii vor să-l dea jos pe Infantino de la șefia FIFA! Asta scriu francezii de la L'Equipe, care cred că românul va candida pentru cea mai importantă funcție din fotbal.

Președintele FRF poate deveni noul președinte FIFA la alegerile de la anul. Ceferin nu renunță la șefia UEFA, așa că-l propune pe Burleanu în locul lui Infantino.

FRF nu-l mai susține pe Infantino după ultimul mondial.

”Vrea să privatizeze fotbalul și să vândă Cupa Mondială. Nu suntem de acord”, spune Răzvan Burleanu. ”Ne-am pierdut total încrederea în el. De fapt, conduce FIFA într-un stil dictatorial”, a mai spus Burleanu.

Răzvan Burleanu e de 12 ani în fruntae Federației Române de Fotbal, iar mandatul său expiră în 2030.