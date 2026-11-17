Un nume care se potrivește aproape perfect portretului făcut de impresar este Ammar Ramadan . Sirianul evoluează la DAC Dunajska Streda, liderul neînvins din campionatul Slovaciei, iar cifrele sale din actuala stagiune sunt identice cu cele prezentate de Apostu, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Impresarul nu a dezvăluit identitatea jucătorului, însă a oferit mai multe indicii: are 25 de ani, poartă numărul 10, poate evolua și în flancul stâng, este internațional și a adunat 12 goluri și 10 pase decisive în acest sezon.

Bogdan Lobonț: „Salariu de 800.000 de euro. Poate mai mult!”

Subiectul a fost dezbătut și la VOYO SPORT LIVE, unde Bogdan Lobonț a ridicat problema salariului pe care Gigi Becali ar trebui să i-l ofere pentru a-l convinge să semneze. Transfermarkt îl evaluează pe Ramadan la 3 milioane de euro.

„La 3 milioane de euro trebuie să îi dai și un salariu pe măsură. Dacă l-ai adus pe Drăguș liber și i-ai dat un milion, la un jucător pe care plătești 3 milioane, ce salariu trebuie să îi dai? 700-800 de mii? Poate mai mult!”, a spus Bogdan Lobonț.

Ramadan s-a format la Juventus, iar în vară a fost ofertat de FC Copenhaga

Ramadan, care are 20 de meciuri jucate la naționala Siriei, a plecat încă de la vârsta de 14 ani din țara natală măcinată de război și a mers în Italia alături de familie. A fost legitimat prima dată la un club din Milano, Cimiano Calcio, iar ulterior a atras atenția mai multor cluburi importante și Juventus a obținut semnătura sa. La juniorii formației torineze, a fost coleg inclusiv cu Radu Drăgușin.

Fotbalistul sirian nu a apucat să ajungă la prima echipă a lui Juventus, iar în 2019 a ajuns la Ferencvaros, unde pe parcursul a trei ani și jumătate a evoluat în doar două partide oficiale la prima echipă. După împrumuturi la Soroksar FC și Spartak Trnava, în 2022 a ajuns la Dunajska Streda.

Aici, Ramadan a devenit rapid om de bază - a și fost adversarul lui FCSB la un duel din Conference League în august 2022 - iar sezon de sezon a avut statistici foarte bune. În ultimele trei stagiuni a avut 11 goluri și 7 pase decisive (2024/2025), 13 goluri și 4 pase decisive (2025/2026), 12 goluri și 10 pase decisive (2026/2027, stagiune în desfășurare).

În fereastra de mercato din vară, chiar cu câteva ore înaintea termenului limită, presa daneză a scris că FC Copenhaga a făcut o ofertă oficială pentru Ammar Ramadan, însă Dunajska Streda a refuzat-o, directorul executiv Jan van Daele fiind nemulțumit de termenii financiari.

"Confirm oferta, dar a fost foarte departe de ceea ce ne dorim noi. Ammar este unul dintre cei mai importanți jucători ai noștri și un fotbalist excepțional pentru campionatul Slovaciei. Suma oferită de FC Copenhaga nu reflectă valoarea jucătorului și a ambițiilor noastre", spunea oficialul de la Dunajska Streda, pentru Tipsbladet, fără a dezvălui suma oferită de clubul danez.

Ultimul contract semnat de Ramadan cu Dunajska Streda datează din septembrie 2025, când și-a prelungit înțelegerea până în iunie 2028.