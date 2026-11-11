"UEFA are un plan, în săptămânile următoare va anunţa un contracandidat", a declarat el pentru revista Der Spiegel.

UEFA şi-a retras sprijinul pentru actualul preşedinte al FIFA, Gianni Infantino, care candidează pentru un nou mandat, după ce acesta a anunţat un plan extrem de controversat privind implicarea unor investitori privaţi în Cupa Mondială.

UEFA îi pregătește un contracandidat lui Infantino la șefia FIFA

Planul a fost abandonat în luna august, după ce trei confederaţii continentale l-au respins, iar UEFA a ameninţat cu boicotarea competiţiilor FIFA.

Actualul şef al FIFA a obţinut, totuşi, recent sprijin din Africa, Asia şi America de Sud, ceea ce i-ar asigura o majoritate pentru a câştiga un al patrulea mandat la alegerile din luna martie.

"Acum trebuie să găsim o modalitate de a scăpa de el", a spus Blatter, care se numără printre criticii lui Infantino.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 18 noiembrie, iar fostul antrenor al echipei Arsenal, Arsene Wenger, s-ar număra printre candidaţii care ar putea fi susţinuţi de UEFA.

Potrivit informaţiilor DPA, Wenger urmează să decidă în această săptămână dacă va candida împotriva lui Infantino.

Până în prezent, pe lângă Infantino, doar japonezul Kozo Tashima, membru al Consiliului FIFA, şi-a depus candidatura. Cu toate acestea, el nu este cotat cu şanse reale de a fi ales.

Blatter îl vede pe preşedintele Federaţiei Internaţionale de Atletism (World Athletics), Sebastian Coe, drept un potenţial candidat.

"Coe a fost şi preşedinte al Comisiei de Etică a FIFA. Are o personalitate puternică. Un preşedinte din locul de naştere al fotbalului, Anglia, ar fi un lucru bun", a spus el.

Blatter a fost preşedinte al FIFA din 1998 până în 2015, într-o perioadă marcată de acuzaţii de corupţie. El a demisionat în 2015 şi a fost înlocuit de Infantino.

”Infantino nu mai are nicio limită”

În interviul pentru Der Spiegel, Blatter a lansat un atac direct la adresa lui Infantino, numindu-l "dictator" care "nu mai cunoaşte nicio limită" şi sugerând că acesta ar trebui trimis "într-o secţie de psihiatrie".

"Este un dictator. Oameni de la FIFA îmi spun că nimănui nu îi este permis să urce cu el în lift. Este Ťintangibilť", a afirmat Blatter, în vârstă de 90 de ani.

AFP a contactat FIFA pentru o reacţie.

"Infantino nu mai cunoaşte nicio limită. Nu înţelege nimic din toate astea. Poate că Infantino ar trebui trimis o vreme într-o secţie de psihiatrie", a adăugat Blatter, întrebat fiind despre planul succesorului său, plan criticat pe scară largă şi, ulterior, abandonat de a înfiinţa o companie care să se ocupe de gestionarea activităţilor comerciale ale FIFA şi de a vinde participaţii minoritare în cadrul acesteia unor investitori privaţi.

În ceea ce priveşte apropierea sa vădită de preşedintele american Donald Trump, aceasta l-a "schimbat pe Gianni Infantino", care a ajuns să creadă că este "sortit să monopolizeze" fotbalul mondial, a afirmat Blatter.