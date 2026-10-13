Alegerile pentru șefia FIFA vor avea loc pe 18 martie 2027

Alegerile pentru funcția de președinte al FIFA vor avea loc pe 18 martie 2027, la Rabat, în Maroc. La doar câteva luni distanță de acest vot care poate da direcția forului mondial pe termen mediu și lung, poziția lui Gianni Infantino la vârful instituției pare mai puțin solidă decât în ​​trecut, acesta având împotriva sa majoritatea federațiilor europene.

Infantino a fost criticat pentru diverse acte de corupție, comercializarea planificată a unei părți din activele Cupei Mondiale și pentru legăturile sale din ce în ce mai strânse cu controversatul lider american Donald Trump și cu Federația Argentiniană de Fotbal, căreia i-ar fi ușurat drumul către finalele celor două Cupe Mondiale din "Era Messi" (2022, 2026).

UEFA, condusă de Aleksander Ceferin, a escaladat conflictul, sugerând chiar un boicot al competițiilor FIFA, cu sprijinul altor confederații precum CONCACAF (America de Nord și Centrală), AFC (Asia) și OFC (Oceania). În aceste condiții, conform presein din marea Britanie, unul dintre adversarii lui Infantino la șefia forului mondial ar putea fi Arsene Wenger, o figură de mare prestigiu internațional datorită lungii sale cariere de antrenor și rolului său din ultimii ani în cadrul FIFA. Acesta s-a distanțat de proiectul FIFA Forward Enterprise, propus de Infantino, deși ocupă funcția de director de dezvoltare al FIFA, semn că între cei doi există dezacorduri în privința politicilor sportive ale organizației.

Wenger, unul dintre cei mai importanți manageri din Premier League, în ultimii 50 de ani

Arsene Wenger (76 de ani) a jucat ca mijlocaș la AS Mutzig, Mulhouse, ASPV Strasbourg și RC Strasbourg, iar ca antrenor le-a pregătit pe Nancy (1984-1987), AS Monaco (1987-1994), Nagoya Grampus Eight (1995-1996) și Arsenal (1996-2018). Este considerat unul dintre cei mai importanți manageri din istoria "tunarilor", cu care a cucerit trei titluri în Premier League (1997-1998, 2001-2002, 2003-2004), șapte FA Cup și șapte FA Charity/Community Shield, plus alte zeci de distincții individuale. Echipa supranumită "Invincibilii" a tunarilor, condusă de Wenger în stagiunea 2003-2004, rămâne singura echipă din istoria Premier League care a terminat un campionat neînvinsă.

Francezul a reușit perfomanța de a califica echipa în 17 ediții consecutive de Champions League, jucând o dată finala (1-2 cu FC Barcelona) și mai mai bifând o semifinală de Ligă (2008-2009), plus o finală (0-0, 1-4 cu Galatasaray) și o semifinală de Cupa UEFA/ Europa League (2017-2018). A lăsat clubul cu o nouă arenă, Emirates Stadium (60.704 locuri / 2006 / 390 milioane de lire sterline), a cărei construcție a fost finanțată cu transferurile realizate de acesta.

Este cunoscut ca managerul care a revoluționat fotbalul englez la mijlocul anilor '90, construind un departament de scouting excepțional și aducând metode de antrenament și recuperare inovative. El i-a descoperit sau reinventat pe Thierry Henry, Kolo Toure, Cesc Fabregas, Robin Van Persie, Sol Campbell, Nicolas Anelka, Fredrik Ljunberg, Hector Bellerin, Wojciech Szczesny, Aaron Ramsey, Theo Walcott, Laurent Koscielny, Bacary Sagna, Samir Nasri, Carlos Vela, Marc Overmars, Tomas Rosicky, Dennis Bergkamp, Olivier Giroud, Gael Clichy, Serge Gnabry sau Robert Pires, printre alții. Din 2019, Wenger este director de dezvoltare (Chief of Global Football Development) în cadrul FIFA.

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