Răsturnare de situație în cursa pentru șefia FIFA! Răzvan Burleanu ar putea fi susținut de UEFA

Fostul tehnician al echipei Arsenal Londra era considerat varianta principală a opozanților lui Gianni Infantino pentru scrutinul programat în martie 2027. Potrivit publicației L’Equipe, francezul a ales în cele din urmă să nu intre în această competiție electorală, deși se bucura de sprijinul UEFA datorită imaginii sale și a conexiunilor create în cei șapte ani în care a activat ca director pentru dezvoltarea fotbalului mondial în cadrul FIFA.

„De la sfârșitul lunii august, fostul antrenor al lui Arsenal a luat în considerare posibilitatea de a candida împotriva lui Infantino, dar a ezitat în permanență. Într-o zi, simțea nevoia să-l împiedice pe șeful fotbalului mondial să rămână în funcție încă patru ani, fiind tot mai dezgustat de actuala conducere. În ziua următoare, era gata să renunțe, convins fiind că este imposibil să lupți împotriva favoritismului generalizat practicat de președintele FIFA. În plus, considera că această funcție este mult prea îndepărtată de terenul de joc, adevăratul său domeniu de expertiză”, a transmis sursa citată.