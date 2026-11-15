Răsturnare de situație în cursa pentru șefia FIFA! Răzvan Burleanu ar putea fi susținut de UEFA

Răsturnare de situație în cursa pentru șefia FIFA! Răzvan Burleanu ar putea fi susținut de UEFA Fotbal extern
SPORT.RO
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Arsene Wenger (77 de ani) a decis să nu participe la alegerile pentru președinția FIFA, iar forul european îl are în vedere pe șeful FRF, Răzvan Burleanu (42 de ani).

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Din articol

Fostul tehnician al echipei Arsenal Londra era considerat varianta principală a opozanților lui Gianni Infantino pentru scrutinul programat în martie 2027. Potrivit publicației L’Equipe, francezul a ales în cele din urmă să nu intre în această competiție electorală, deși se bucura de sprijinul UEFA datorită imaginii sale și a conexiunilor create în cei șapte ani în care a activat ca director pentru dezvoltarea fotbalului mondial în cadrul FIFA.

„De la sfârșitul lunii august, fostul antrenor al lui Arsenal a luat în considerare posibilitatea de a candida împotriva lui Infantino, dar a ezitat în permanență. Într-o zi, simțea nevoia să-l împiedice pe șeful fotbalului mondial să rămână în funcție încă patru ani, fiind tot mai dezgustat de actuala conducere. În ziua următoare, era gata să renunțe, convins fiind că este imposibil să lupți împotriva favoritismului generalizat practicat de președintele FIFA. În plus, considera că această funcție este mult prea îndepărtată de terenul de joc, adevăratul său domeniu de expertiză”, a transmis sursa citată.

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Răzvan Burleanu, președintele FRF
Razvan burleanu 1
Răzvan Burleanu / Foto: Imago Images
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Răzvan Burleanu se află pe lista UEFA pentru alegerile din martie 2027

După retragerea lui Arsene Wenger, reprezentanții UEFA trebuie să își desemneze un alt candidat pentru duelul cu Gianni Infantino, iar printre numele luate în calcul se regăsește și președintele FRF, Răzvan Burleanu. Totuși, Mihai Stoichiță a susținut la fanatik.ro că șeful de la Casa Fotbalului nu va intra în cursă, întrucât vrea să își finalizeze actualul mandat din România, scadent în anul 2030.

Conducerea forului continental este presată de timp, deoarece termenul-limită pentru depunerea candidaturilor expiră pe 18 noiembrie. Până acum, doar doi contracandidați și-au anunțat oficial intenția de a concura împotriva actualului președinte al FIFA: Kozo Tashima, membru în Consiliul FIFA și președinte de onoare al Asociației Japoneze de Fotbal, alături de fostul jucător elvețian Ramon Vega.

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