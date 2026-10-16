Gianni Infantino, nevoit să își ceară scuze în fața șefilor din fotbal. Greșeală recunoscută de șeful FIFA

Gianni Infantino, nevoit să își ceară scuze în fața șefilor din fotbal. Greșeală recunoscută de șeful FIFA Fotbal extern
Kadi Bulgakov
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Președintele FIFA, Gianni Infantino, le-a prezentat scuze celor 37 de membri ai Comitetului Executiv pentru modul în care a fost gestionat proiectul privind deschiderea Cupei Mondiale către investiții private.

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În cadrul Consiliului FIFA desfășurat la Zürich, conducătorul forului mondial a încercat să detensioneze atmosfera creată în jurul acestei inițiative, care a fost în cele din urmă abandonată.

„Ne cerem scuze pentru erorile comise în gestionarea și comunicarea acestui proiect”, a spus Infantino. Acesta a precizat că intenția inițială a planului a fost de a suplimenta fondurile distribuite federațiilor afiliate.

Nemulțumiri în rândul federațiilor europene

Propunerea, apărută la începutul lunii august, a provocat însă deranj mare în special în rândul UEFA, CONCACAF și al Confederației Asiatice. Forurile menționate anterior s-au arătat îngrijorate de efectele pe care măsura le-ar fi putut avea asupra modelului de organizare a competițiilor internaționale.

Retragerea proiectului și explicațiile oferite de liderul FIFA nu au reușit să-i convingă pe toți oficialii prezenți la ședință. Președinta Federației Engleze de Fotbal, Debbie Hewitt, a reclamat lipsa unor lămuriri clare. „Nu am primit niciun răspuns la solicitările noastre specifice”, a transmis aceasta.

O poziție similară a avut și Bernd Neuendorf, președintele Federației Germane de Fotbal: „Am pus multe întrebări critice, dar, din punctul meu de vedere, nu au existat răspunsuri satisfăcătoare. Încrederea a fost compromisă”.

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Fonduri mărite pentru federațiile afiliate

Gianni Infantino a promis că le va trimite ulterior membrilor Consiliului clarificări în scris. Pe de altă parte, unii conducători, precum președintele federației din Mauritania, Ahmed Yahya, au susținut scopul inițial al proiectului propus de șeful FIFA.

Tot în cadrul acestei întruniri, FIFA a aprobat majorarea planului său de dezvoltare pentru următorii patru ani, care ajunge astfel la valoarea de 5,66 miliarde de euro. Dacă această hotărâre va fi validată la Congresul din luna decembrie, fiecare dintre cele 211 federații afiliate ar putea încasa până la 25 de milioane de dolari.

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