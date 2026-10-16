Gianni Infantino, nevoit să își ceară scuze în fața șefilor din fotbal. Greșeală recunoscută de șeful FIFA

În cadrul Consiliului FIFA desfășurat la Zürich, conducătorul forului mondial a încercat să detensioneze atmosfera creată în jurul acestei inițiative, care a fost în cele din urmă abandonată.

„Ne cerem scuze pentru erorile comise în gestionarea și comunicarea acestui proiect”, a spus Infantino. Acesta a precizat că intenția inițială a planului a fost de a suplimenta fondurile distribuite federațiilor afiliate.

Nemulțumiri în rândul federațiilor europene

Propunerea, apărută la începutul lunii august, a provocat însă deranj mare în special în rândul UEFA, CONCACAF și al Confederației Asiatice. Forurile menționate anterior s-au arătat îngrijorate de efectele pe care măsura le-ar fi putut avea asupra modelului de organizare a competițiilor internaționale.

Retragerea proiectului și explicațiile oferite de liderul FIFA nu au reușit să-i convingă pe toți oficialii prezenți la ședință. Președinta Federației Engleze de Fotbal, Debbie Hewitt, a reclamat lipsa unor lămuriri clare. „Nu am primit niciun răspuns la solicitările noastre specifice”, a transmis aceasta.

O poziție similară a avut și Bernd Neuendorf, președintele Federației Germane de Fotbal: „Am pus multe întrebări critice, dar, din punctul meu de vedere, nu au existat răspunsuri satisfăcătoare. Încrederea a fost compromisă”.