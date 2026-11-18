Simeone, la o victorie distanță de record istoric în La Liga

Diego Simeone a atins o bornă istorică în La Liga. Datorită victoriei lui Atletico Madrid de pe teren împotriva lui Levante (2-0), de pe 31 octombrie, antrenorul argentinian a înregistrat cea de-a 344-a victorie la conducerea echipei în campionat, egalându-l astfel pe legendarul Luis Aragones, până acum deținătorul recordului pentru cele mai multe victorii pe banca unei echipe din prima divizie din Spania.

Pe 8 noiembrie, "Los Colchoneros" au pierdut cu FC Barcelona (1-2), dar managerul argentinian poate deveni în curând recordmenul de victorii în La Liga, când echipa sa întâlnește pe Getafe (22 noiembrie). "Cholo", a antrenat în Spania doar pe Atletico Madrid (2011-2026), anterior fiind pe banca unor echipe din Argentina (Racing Club, Estudiantes, River Plate, San Lorenzo) și Italia (Catania).

Luis Aragones a activat în La Liga la echipele Atletico Madrid (7 mandate), Betis Sevilla (2 mandate), FC Barcelona (1 mandat), Espanyol (1 mandat), FC Sevilla (1 mandat), Valencia (1 mandat), Real Oviedo (1 mandat) și RCD Mallorca (1 mandat), între 1974 și 2004, dar a mai pregătit Spania (2004-2008) și pe Fenerbahce (2008-2009). Acesta deține recordul de meciuri disputate în campionat de un antrenor (756), fiind urmat în acest clasament de Javier Irureta (612), Miguel Munoz (608), Ernesto Valverde (594), Diego Simeone (566) și Manuel Pellegrini (559). De asemenea, "El Sabio de Hortaleza" se află în topul victoriilor din La Liga, alături de Simeone, cu 344 de victorii, cei doi fiind urmați de Miguel Munoz (323), Ernesto Valverde (278) și Manuel Pellegrini (264).

Ambii manageri au fost importanți pentru istoria lui Atletico Madrid

Aragones a decedat în februarie 2014, la vârsta de 75 de ani, fiind considerat unul dintre cei mai valoroși antrenori din istoria fotbalului spaniol. În palmaresul său se găsesc La Liga (1), Copa del Rey (4), Supercopa de Espana (1), Intercontinental Cup (1), Euro 2008, Don Balon Award (1976-1977), Marca Leyenda (2008), IFFHS World's Best National Coach (2008) și Medalla de la Comunidad de Madrid (2014).

De partea cealaltă, Diego Simeone (56 de ani) are în palmares Argentina Primera Division (Torneo Apertura, 2006 / Torneo Clausura, 2008), La Liga (2), Copa del Rey (1), Supercopa de Espana (1), Europa League (2), UEFA Super Cup (2), finale de UEFA Champions League (2), La Liga Manager of the Year (2012-2013, 2013-2014, 2015-2016), Miguel Munoz Trophy (2013-2014, 2015-2016, 2020-2021), Facebook/MARCA Football Awards - Best Manager (2016), IFFHS World's Best Club Coach (2016), Globe Soccer Master Coach Special Award (2017) și IFFHS Club Coach of the Decade (2011-2020). Mai are contract cu "Atleti" până în iulie 2027. În martie 2023, Simeone în suclasase chiar pe Aragones ca antrenorul cu cele mai multe meciuri pe banca lui Atletico Madrid (613 / între timp a trecut de 800 de meciuri).

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