Internaţionalul român consideră că înfrângerea s-a produs în urma unor greşeli care trebuie corectate pentru ca echipa să evite rezultate nefavorabile în viitor: "Ne-am dorit să terminăm această campanie foarte bine. Am pierdut la detalii acest meci, asta este părerea mea. A fost un meci frumos, dar, din păcate, asta este. Cred că nu ne mai trebuie mult timp, este clar că trebuie să reglăm ceva, pentru că altfel o să iasă rău" .

"Am venit cu gândul de a câştiga, am început foarte bine, am reuşit să marcăm. Cred că a fost o repriză foarte bună. Din păcate, am primit acel gol în ultimele minute şi ne-a dat un pic peste cap. Nu ştiu să spun unde s-a rupt meciul, dar pot să spun că a fost o primă repriză foarte bună, după care publicul i-a împins foarte mult, s-a văzut că au jucat acasă, a fost o altă atmosferă. Suntem supăraţi că nu am reuşit să terminăm cu o victorie" , a declarat Coman.

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Florinel Coman, răbufnire după Bosnia – România 2-1

Întrebat despre posibilitatea unui transfer la FCSB, Florinel Coman a negat că ar fi discutat despre o eventuală revenire în Superligă şi a precizat că are contract cu actuala sa echipă, Al-Gharafa.

"Nu am vorbit cu nimeni despre transferul la FCSB. Am vorbit cu nea Gigi acum câteva zile, dar nimic că o să semnez sau ceva de genul ăsta, Doamne fereşte. Am contract şi nu pot să vorbesc despre asta, nu este corect pentru echipa la care sunt", a mai spus Coman.

Selecţionata de fotbal a României a fost învinsă de Bosnia-Herţegovina cu scorul de 2-1 (1-1), marţi seara, pe Stadionul ''Bilino Polje'' din Zenica, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor, astfel că tricolorii vor juca un baraj pentru menţinerea în Liga B.

Tricolorii au deschis scorul rapid, prin Daniel Bîrligea (6), gazdele au întors rezultatul prin golurile marcate de Benjamin Tahirovic (44) şi Esmir Bajraktarevic (82).

România a ocupat ultimul loc în grupa sa şi va juca un baraj în martie (dublă manşă) pentru menţinerea în al doilea eşalon valoric cu o echipă clasată pe locul al doilea în Liga C (Belarus, Cipru, Feroe sau Estonia).

România a început catastrofal campania din Liga Naţiunilor, cu patru înfrângeri, 1-2 cu Suedia (deplasare), 2-4 cu Bosnia-Herţegovina (acasă), 0-6 cu Polonia (deplasare) şi 0-1 cu Suedia (acasă). Echipa antrenată de Gheorghe Hagi a reuşit să învingă Polonia la Bucureşti, cu 2-1, dar a pierdut ultimul meci, 1-2 cu Bosnia-Herţegovina.