România a câștigat cu Polonia, 2-1 pe Arena Națională, iar marți de la 21:45 joacă în deplasare cu Bosnia și Herțegovina ultimul meci din grupa din Liga Națiunilor, Liga B, pe Bilino Polje din Zenica.

Bosnia are locul 2 asigurat în Grupa B4 înaintea partidei cu România, astfel că bosniacii s-au calificat în play-off-ul de promovare în Liga A din UEFA Nations League.

Pentru România lui Gheorghe Hagi, miza este încheierea grupei pe locul 3, pentru că ultima poziție ar însemna disputarea unui baraj de menținere în Liga B / retrogradare în Liga C.

Cea mai bună veste pentru România: opt adversari ar putea fi OUT

Selecționerul bosniac Sergej Barbarez are însă o problemă înaintea partidei cu „tricolorii”. Opt jucătorii ai naționalei lui riscă să fie suspendați dacă vor primi cartonaș galben în meciul cu România, iar meciul cu echipa lui Gică Hagi nu are miză pentru bosniaci.

„Conform informațiilor privind statutul disciplinar al jucătorilor echipei naționale, nu mai puțin de opt Dragoni intră în ultimul meci al fazei grupelor cu câte un cartonaș galben.

Este vorba despre Kerim Alajbegović, Sead Kolasinac, Amar Memić, Zinedin Smajlović, Ivan Šunjić, Ermin Mahmić, Ermedin Demirović și Armin Gigović”, informează presa din Bosnia înaintea partidei cu România.

Rămâne de văzut ce va decide selecționerul Bosniei, dar e greu de crezut că va risca suspendarea jucătorilor săi de bază pentru în meciul de baraj din Nations League.

Clasamentul din grupa României din Liga Națiunilor

1. Suedia 13 p

2. Bosnia 8 p

3. Polonia 4 p

4. ROMÂNIA 3 p