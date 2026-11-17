Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Zenica, pe ”Bilino Polje”, în etapa #6 din Grupa 4 a urnei valorice ”B” din UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, Bosnia a învins-o cu 2-1 pe România.

Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, apoi Benjamin Tahirovic a restabilit egalitatea în minutul 44 în urma unei stângăcii impardonabile marca Andrei Rațiu. Golul victoriei pentru bosniaci a venit în minutul 82, prin Esmir Bajraktarevic.

Cum arată grupa României din UEFA Nations League după 1-2 cu Bosnia

România a încheiat Grupa 4 pe ultimul loc cu trei puncte. Singura victorie bifată de națională a fost în runda precedentă cu Polonia, la București, pe Arena Națională, scor 2-1.

Suedia a terminat prima în ierarhia grupei cu 14 puncte, în timp ce Bosnia și-a revendicat poziția secundă cu 11 puncte, iar Polonia a încheiat pe locul 3 cu cinci puncte.