„Simt că se putea mult mai mult. Trebuia să fim mult mai atenţi la detalii, pentru că detaliile fac diferenţa, şi trebuia să credem mai mult, pentru că putem. Echipa are un potenţial foarte mare, colectivul este foarte important, echipa trebuie să câştige şi avem nevoie de rezultate” , a afirmat Corbu.

Fotbalistul echipei Ferencvaros consideră că naţionala are un potenţial ridicat, însă are nevoie de rezultate pentru a progresa.

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De ce a pierdut România la Zenica

„Nu ne e teamă de nimeni, noi venim la echipa naţională să câştigăm. Nu îmi doresc să ajungem în ultimul eşalon valoric. Ne dorim să câştigăm pas cu pas fiecare meci, să evoluăm din ce în ce mai bine. Pentru mine era un vis care s-a îndeplinit. După primul meci, euforia era mare, chiar dacă ştiam că trebuia să mă menţin. Am încercat să dau totul şi astăzi şi să obţinem un rezultat pozitiv, dar îmi pare rău că nu am reuşit asta”, a completat el.

Referitor la postul pe care evoluează, internaţionalul român a precizat că este disponibil să joace oriunde este nevoie de el, deşi preferă un rol ofensiv.

„Eu pot juca pe orice poziţie de la mijloc în sus. Normal că îmi place mai mult să atac, dar, dacă e nevoie, pot juca şi în apărare, pentru că este nevoie să ştii să te şi aperi”, a mai spus Marius Corbu.

Selecţionata de fotbal a României a fost învinsă de Bosnia-Herţegovina cu scorul de 2-1 (1-1), marţi seara, pe Stadionul „Bilino Polje” din Zenica, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor, astfel că tricolorii vor juca un baraj pentru menţinerea în Liga B.

Tricolorii au deschis scorul rapid, prin Daniel Bîrligea (6), gazdele au întors rezultatul prin golurile marcate de Benjamin Tahirovic (44) şi Esmir Bajraktarevic (82).

România a ocupat ultimul loc în grupa sa şi va juca un baraj în martie (dublă manşă) pentru menţinerea în al doilea eşalon valoric cu o echipă clasată pe locul al doilea în Liga C (Belarus, Cipru, Feroe sau Estonia).

România a început catastrofal campania din Liga Naţiunilor, cu patru înfrângeri, 1-2 cu Suedia (deplasare), 2-4 cu Bosnia-Herţegovina (acasă), 0-6 cu Polonia (deplasare) şi 0-1 cu Suedia (acasă). Echipa antrenată de Gheorghe Hagi a reuşit să învingă Polonia la Bucureşti, cu 2-1, dar a pierdut ultimul meci, 1-2 cu Bosnia-Herţegovina.