Preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), Philippe Diallo, va candida la preşedinţia FIFA la alegerile din luna martie a anului viitor, cu sprijinul asociaţiilor membre ale UEFA reprezentate în Comitetul Executiv şi în Consiliul FIFA, a anunţat luni forul de conducere al fotbalului european.

Actualul preşedinte FIFA, Gianni Infantino, care va candida pentru un nou mandat la conducerea forului mondial de fotbal, s-a confruntat cu o opoziţie generalizată încă de la încercarea sa eşuată din iulie de a atrage investitori privaţi într-o nouă entitate comercială a FIFA care să deţină drepturile legate de competiţii, inclusiv Cupa Mondială.

”Diallo are o vastă expriență”

“În cadrul unei reuniuni care a avut loc astăzi şi a fost prezidată de preşedintele UEFA, Aleksander Čeferin, federaţiile naţionale reprezentate în Comitetul Executiv al UEFA şi în Consiliul FIFA l-au invitat pe Philippe Diallo, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), să-şi depună candidatura la alegerile prezidenţiale ale FIFA din martie 2027 şi i-au acordat în unanimitate sprijinul lor deplin.

Philippe Diallo are o vastă experienţă la toate nivelurile fotbalului, conducând organizaţia care reprezintă cluburile de fotbal profesionist din Franţa, făcând parte din consiliul de administraţie al ligii profesionale franceze şi din structurile FIFA de soluţionare a litigiilor, înainte de a deveni preşedinte al FFF şi membru al Comitetului Executiv al UEFA în 2023.

Pe fondul îngrijorărilor serioase cu privire la direcţia în care se îndreaptă FIFA, federaţiile naţionale au făcut apel la o unitate şi o încredere reînnoite în cadrul comunităţii fotbalistice mondiale. De asemenea, acestea au solicitat ca FIFA să plaseze dezvoltarea fotbalului în fiecare regiune a lumii în centrul misiunii sale, să respecte cele mai înalte standarde de guvernanţă şi să colaboreze strâns cu asociaţiile membre, confederaţiile şi părţile interesate din lumea fotbalului. Acestea şi-au exprimat încrederea deplină în Philippe Diallo, considerând că acesta va asigura leadershipul necesar pentru realizarea acestei ambiţii.

Philippe Diallo a acceptat invitaţia de a candida. Candidatura sa urmează să fie ratificată oficial de Comitetul Executiv al FFF în cadrul şedinţei de mâine”, a anunţat UEFA într-un comunicat postat pe site-ul oficial.

Diallo, președinte FFF din 2023

Comitetul executiv al UEFA s-a reunit luni pentru a găsi un candidat înainte de termenul limită de miercuri, în încercarea de a-l înlătura pe Infantino, care candidează pentru un al patrulea mandat la alegerile FIFA ce vor avea loc la Rabat la 18 martie 2027.

Diallo este preşedintele FFF din 2023. El a fost numit iniţial preşedinte interimar în ianuarie 2023, în urma demisiei lui Noel Le Graet, şi a fost ales cinci luni mai târziu, mandatul său fiind valabil până la sfârşitul anului 2024.

În vârstă de 63 de ani, Diallo, care a fost reales în decembrie 2024 pentru un mandat de patru ani, s-a alăturat FFF în 2021 şi a devenit vicepreşedinte în acelaşi an.

În septembrie, FFF şi-a retras sprijinul pentru candidatura lui Infantino la realegere, Diallo afirmând că „încrederea acordată preşedintelui FIFA a fost zdruncinată” şi adăugând că decizia Franţei face parte dintr-o mişcare mai amplă în cadrul UEFA.

„Va trebui să fim pregătiţi până atunci să propunem o candidatură capabilă să câştige preşedinţia FIFA”, a declarat Diallo la acea vreme.

La începutul lunii noiembrie, preşedintele onorific al Federaţiei Japoneze de Fotbal, Kozo Tashima, şi-a anunţat intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al FIFA.

Luna trecută, fostul fundaş al echipei Tottenham Hotspur, Ramon Vega, a fost primul candidat care şi-a declarat public intenţia de a-l înfrunta pe conaţionalul său elveţian Infantino.

Pentru a putea candida la alegeri, candidaţii trebuie să beneficieze de sprijinul a cinci asociaţii naţionale, scrie news.ro.