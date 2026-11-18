Gheorghe Hagi a pierdut pe bandă rulantă în Grupa B4 din UEFA Nations League. A înregistrat patru eșecuri consecutive, a venit victoria cu Polonia, apoi naționala a terminat la fel cum a început: în genunchi.

Marți seară, Bosnia a învins-o cu 2-1 pe România la Zenica, în ultima rundă din faza grupelor, și s-a încheiat, astfel, într-un mod dezastruos competiția pentru prima reprezentativă.

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”De ce l-ați scos pe Bîrligea?” Gică Hagi a răspuns tranșant

La conferința de presă de după meci, Hagi a fost întrebat de ce a fost schimbat Daniel Bîrligea, autorul unicului gol semnat de România în acest meci. Fotbalistul lui Frosinone a fost cel care a deblocat tabela de marcaj în minutul 6.

”A jucat 70 de minute, mai era și Coman, trebuia să joace și el. Nimic altceva. A făcut cât a făcut și apoi au venit schimbările”, a spus Gică Hagi.

Cum arată grupa României din UEFA Nations League după 1-2 cu Bosnia

România a încheiat Grupa 4 pe ultimul loc cu trei puncte. Singura victorie bifată de națională a fost în runda precedentă cu Polonia, la București, pe Arena Națională, scor 2-1.

Suedia a terminat prima în ierarhia grupei cu 14 puncte, în timp ce Bosnia și-a revendicat poziția secundă cu 11 puncte, iar Polonia a încheiat pe locul 3 cu cinci puncte.