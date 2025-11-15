Gigi Nețoiu, om important în fotbal după Revoluție, a decis să candideze pentru funcția de prima al Bucureștiului, la alegerile care vor avea loc pe 7 decembrie.

În cursa pentru Primăria Generală s-au mai înscris Cătălin Drulă, de la USR, independentul Alexandru Zidaru și liberalul Ciprian Ciucu. Au în plan să ceară votul bucureștenilor și social-democratul Daniel Băluță, Ana Ciceală, din partea SENS-URS, Vlad Gheorghe, Dan Trifu și Eugen Teodorovici, notează Știrile Pro TV.

Alegerile locale anticipate din București vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025, după ce fostul primar general Nicușor Dan a fost ales președinte al României. Scrutinul va desemna un nou primar general, în contextul lăsat de plecarea acestuia la Palatul Cotroceni.

Condamnat în Dosarul Transferurilor, Gigi Nețoiu a fost investitor la Rocar, Dinamo și Universitatea Craiova. Vineri, alături de Nețoiu la evenimentul în care a anunțat că va candida au mai fost prezenți Cristi Borcea și Victor Pițurcă.

Surpriză la alegerile pentru Primăria Capitalei! De ce a ales Gigi Nețoiu să candideze





De ce a ales Nețoiu să candideze? Iată ce a declarat vineri.

"Nu îmi place să mă laude prietenii. Vedeți ce se întâmplă, cum îi laudă pe ceilalți. Un prieten care te laudă nu e prietenul tău, înseamnă că are un interes. Nu am vrut să fie niciun politician. Sunt oameni care au reușit în viață, toți am plecat de jos, toți știm ce înseamnă greul, efortul. Când intru într-un proiect, pentru mine nu mai contează timpul. Eu vreau cât mai repede să termin acel proiect, iar, ca organizare, fiecare om să știe ce are de făcut. Pentru banii lor, eu aș fi mai responsabil decât banii mei.

Banii mei îi pierd, nu mă întreabă nimeni nimic, dar mi-ar fi rușine să vină cineva la televizor să spună că am promis ceva și nu am făcut. Nu pot să fac așa ceva niciodată. Sunt prea mult încrengături în politică, sunt atât de amestecați și au interese atât de mari încât oamenii care ar putea să facă ceva nu au cum. E ca un zid peste care nu poți să treci, pentru că ei vor doar oameni care fac doar ce spun ei", a declarat Nețoiu.

