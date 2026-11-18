După ce Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, gazdele au egalat prin Tahirovic, în finalul primei reprize. Golul victoriei a venit în minutul 82, când Esmir Bajraktarevic a trimis o „torpilă” la colțul scurt, fără șanse pentru Hindrich.

MM Stoica, fără milă la adresa lui Andrei Rațiu: „Face prea multe greșeli”

La finalul partidei, Mihai Stoica, fostul oficial de la FCSB, a analizat prestația „tricolorilor” în direct la Prima Sport. Acesta l-a remarcat pe Daniel Bîrligea, dar a avut cuvinte dure la adresa lui Andrei Rațiu.

„De departe mi-a plăcut Bîrligea. În prima jumătate mi-a plăcut de Denis Man, în a doua nu. Faptul că nu a avut ritm poate că a contat. Nu știu, dar parcă a pierdut prea multe dueluri. Mi-a plăcut, în general, echipa cum a jucat în prima repriză.

Pentru mine nu e o surpriză ce face Rațiu, pentru că am spus-o de foarte mult timp: face prea multe greșeli la echipa națională și nu este permis așa ceva. Am înțeles că trebuie să ne purtăm cu mănuși cu el, dar nu înțeleg de ce.

Multumită lui, între ghilimele, am intrat cu rezultatul ăla la pauză. Cât să așteptăm? Am uitat ce a făcut cu Bosnia, cu Mircea Lucescu pe bancă, la 0-1? Eu nu am uitat, că am memorie bună! La un moment dat mi-era și milă de el, ce îi făcea Zalewski. L-am văzut la meciul cu Polonia, l-am remarcat că s-a apărat bine, a părut determinat și serios”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

În urma înfrângerii de la Zenica, România a terminat Grupa 4 pe ultima poziție, cu doar trei puncte. Singura victorie a „tricolorilor” a venit în etapa precedentă, 2-1 cu Polonia, pe Arena Națională.

Suedia a câștigat grupa, cu 14 puncte, în timp ce Bosnia și Herțegovina a încheiat pe locul secund, cu 11 puncte. Polonia a ocupat poziția a treia, cu cinci puncte.