FCSB a terminat pe locul 8 turul sezonului regulat cu 21 de puncte. După 15 etape, formația dirijată de Laurențiu Reghecampf a bifat șase victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Gigi Becali a intrat în direct la TV și a anunțat: ”L-am dat afară de la FCSB!”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a decis să îndepărteze mai mulți oameni de la FCSB. Inclusiv Mihai Stoica, fostul președinte al Consiliului de Administrație, a plecat de la gruparea roș-albastră.

Acum, omul de afaceri a dezvăluit că l-a demis pe Ilie ”Bebe” Alexe, fostul director al Academiei FCSB, în contextul unui scandal izbucnit la centrul de copii și juniori al clubului.

Patronul l-a numit în locul său pe Raul Rusescu, fostul atacant al roș-albaștrilor.

”Lui Rusescu i-am zis să preia toată academia. L-am dat afară pe Bebe Alexe și se ocupă Rusescu, curățenie, să aducă antrenori și să se ocupe”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

”Bebe” Alexe era unul dintre oamenii implicați în coordonarea activității academiei, unde se pregătesc juniorii clubului, iar în ultimele săptămâni a fost vizat de criticile lui Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.

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„E o mișcare bună, interesantă, ținând cont de istoricul pe care l-au avut împreună cu Reghe, dar vreau ca ei să reușească, pentru că pe Raul Rusescu îl cunosc mult mai bine decât pe Szukala. Și vreau să reușească în ceea ce vor să facă acolo. Totuși, am așa ceva, nu care mă ține, nici dubiu nu pot să îl numesc, mă tem că o să funcționeze totul bine până la evoluția primului jucător adus. Pentru că, na, ceea ce s-a întâmplat în trecut mă face să am acest gând care îmi stă în cutiuță acolo și nu-mi dă pace în ceea ce îi privește pe cei doi.

E Szukala care ne spune că a fost la cluburi importante în Europa și Hoffenheim i se pare un club cu un model de business foarte bun. Raul Rusescu termină, sau dacă nu a terminat, generația asta de directori sportivi care se face acum la Academia Națională de Fotbal. Știu ce se predă acolo, știu cum se lucrează. Și de asta vreau ca ei să reușească în ceea ce își propun, dar mă tem că totul o să fie în regulă până la evoluția primului transfer”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.