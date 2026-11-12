Fostul preşedinte al FIFA, Sepp Blatter, l-a atacat dur într-un interviu acordat miercuri revistei germane Der Spiegel pe succesorul său, Gianni Infantino, calificându-l drept „dictator” fără „nicio limită” şi sugerând să fie trimis „la psihiatrie”.

Atac fără precedent la adresa lui Infantino

„Este un dictator. Oameni din cadrul FIFA îmi spun că nimeni nu are voie să ia liftul împreună cu el. Este de neatins”, a declarat Blatter despre Infantino, care i-a urmat în funcţie în 2016 şi încearcă să fie reales în 2027.

„Infantino nu mai cunoaşte nicio limită. Nu înţelege nimic din toate astea. Poate că ar trebui să-l trimitem pe Infantino la psihiatrie”, a mai spus Blatter, întrebat despre proiectul succesorului său – criticat şi apoi anulat – de a înfiinţa o societate însărcinată cu gestionarea activităţilor comerciale ale FIFA şi de a vinde acţiuni minoritare ale acesteia unor investitori privaţi.

În ciuda valului de proteste provocat de acest proiect, a cărui anunţ a urmat unei Cupe Mondiale din 2026 plină de polemici, dar triumfătoare din punct de vedere comercial, Gianni Infantino, în vârstă de 56 de ani, rămâne marele favorit al alegerilor care vor avea loc în cadrul congresului FIFA din 18 martie 2027, la Rabat.

Blatter, care are astăzi 90 de ani, a fost forţat să demisioneze la sfârşitul anului 2015. Împreună cu Michel Platini, preşedintele UEFA şi candidat la succesiunea sa, el a fost antrenat într-o serie de scandaluri.

Acuzaţi în special de escrocherie, cei doi bărbaţi au fost achitaţi definitiv de justiţia elveţiană în 2025.

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