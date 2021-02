Dezvaluirile EMOTIONANTE ale lui Alex Ferguson dupa hemoragia cerebrala suferita in 2018: "Asta a fost cea mai mare temere a mea!"

Fostul antrenor de legenda al lui Manchester United s-a confruntat cu probleme mari de sanatate in 2018.

Ferguson a suferit o hemoragie cerebrala in urma careia a existat un risc foarte mare ca managerul scotian sa isi piarda memoria.

Cel mai mare antrenor din istoria echipei de pe Old Trafford a dezvaluit in urma cu doua luni cele mai mari temeri pe care le-a avut in acea perioada.

Ferguson a povestit cele mai importante momente din viata sa, atat de pe terenul de fotbal cat si din afara lui, in filmul "Sir Alex Ferguson: Never Give In", care va fi regizat chiar de fiul sau Jason.

"Pierderea memoriei a fost cea mai mare teama a mea dupa ce am suferit hemoragie in 2018. In realizarea acestui film, am avut ocazia sa revizuiesc cele mai importante momente din viata mea, bune si rele. Avandu-l pe fiul meu Jason ca regizon al filmului, el s-a asigurat ca va fi cinstit si intim", a spus Sir Alex Ferguson potrivit BBC.