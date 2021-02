"Un manager, cu alura de pustnic credincios, nu ajuta!" Critici DURE la adresa lui Mario Nicolae! Cine il contesta pe oficialul lui Dinamo

Fostul mare jucator si antrenor al lui Dinamo, Cornel Dinu, critica aducerea lui Mario Nicolae la club.

Dinu e de parerea ca decizia de a-l numi director sportiv pe Mario Nicolae este una neinspirata, mai ales ca este inconjurat de personaje controversate inca din perioada cand lucra la Petrolul Ploiesti si "U" Cluj.

"Imi asum, cu orice risc, un singur exemplu. Asezarea unui manager tehnic controversat, ca mai tot ce e pe la noi, cu alura de pustnic credincios, nu ajuta. Mai ales ca, declarand mai intai ca e greu sa aduci jucatori de 'afara', neajungandu-ne spaniolii, in situatia in care e Dinamo, a dus, totusi cativa… desi mai erau in curtea proprie vreo trei tineri credibili… are 'stranieri', deocamdata, s-au dovedit chiar straini… de fotbal!

Mult mai apropiati de 'Uciga-i toaca!'… In directia trecutului intru credinta, care aduce cu ce-a facut la Cluj si la Ploiesti… si cu exorcismul de la Tanacu daca va continua sa se laude cu sorcove in Saptamana Mare, avertizez ca s-ar putea sa nu mai avem parte de sarbatori in disputele ce stau sa vina", a transmis Cornel Dinu, conform Fanatik.

"Procurorul" a vorbit si despre oamenii care ar fi capabili sa ajute pe Dinamo, iar printre acestia a pomenit si numele lui Nicolae Badea.

"In afara de joc marea problema a lui Dinamo este manageriatul financiar si tehnic. Cine ia deciziile? Tocmai pentru ca presiunea gloriei trecute este imensa, iar grijile prezentului coplesitoare, la ce reuseste si sunt convins ca va mai reusi, unic in peisajul romanesc, 'Programul DDB' obligatoriu are nevoie la conducere de un triumvirat posibil: Nicolae Badea – Marin Iuhasz – Andrei Gerea.

'Caini' adevarati, 'caini' de amploare, 'caini' de-o viata., 'caini' pe viata. Langa ei trebuie sa stea si cativa membrii marcanti si obiectivi din PCH. Nu contest ca si acestia sunt bine intentionati. Dar una e sa vrei sa faci bine, si altceva e sa te pricepi ca sa-ti si reuseasca in dezbinarea post-dacica omniprezenta in orice forma de organizare ce s-a infiripat, sau incearca sa se-nfiripe, la noi dupa 1990", a mai spus Mister.