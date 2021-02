ULTIMA ORA! Radu Stefan a fost operat si va rata SUPER DUELUL cu Bayern din Champions League! Cand ar putea reveni pe teren fundasul lui Lazio

Fundasul central de 34 de ani se confrunta de mai mult timp cu o hernie inghinala.

Desi initial medicii au apreciat ca nu este necesara o interventie chirurgicala, inainte de meciul lui Lazio cu Inter problema s-a agravat, iar fotbalistul roman a simiti dureri foarte mari.

Astfel, medicii au revenit asupra deciziei si au hotarat ca cel mai vechi jucator din lotul actual al lui Lazio sa fie operat in cele din urma.

"In cursul diminetii, fotbalistul Stefan Radu a fost operat pentru hernie inghinala. Interventia, efectuata de profesorul Paolo Barillari si echipa sa, a reusit perfect. Sportivul va fi monitorizat clinic in urmatoarele ore, pentru a stabili timpul necesar pentru reluarea activitatii", a transmis clubul din capitala Italiei printr-un comunicat.

In urma acestei interventii, Il Tempo anunta ca Radu va lipsi de pe teren aproximativ doua saptamani si va rata meciurile din Serie A cu Sampdoria si Bologna, dar si duelul de foc din optimile de finala ale UEFA Champions League cu Bayern Munchen.

Conform sursei citate, fundasul roman va reveni pe teren cel mai probabil la meciul de pe 2 martie cu Torini sau la cel cu Juventus care se va juca pe 6 martie.

Stefan Radu mai are nevoie de doar trei meciuri pentru a-l egala pe Giuseppe Favalli in topul jucatorilor cu cele mai multe meciuri in tricoul lui Lazio in toate competitiile. Italianul a bifat 401 meciuri pentru echipa din Roma in perioada 1992-2004.