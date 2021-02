"Viitorul lui e la PSG!" Legenda Barcelonei anunta CUTREMURUL: "Probabil a fost ultimul meci al lui Messi in Champions League pe Camp Nou!"

PSG s-a distrat cu Barcelona pe Camp Nou in mansa tur a optimilor Champions League, 1-4.

Meciul cu Paris Saint-Germain ar putea fi ultimul meci din Champions League pe care Leo Messi il joaca pe Camp Nou. Rivaldo a vorbit despre infrangerea usturatoare suferita de Barcelona si facut anuntul pe care fanii catalani refuza sa il auda.

Legenda Barcelonei se arata convins ca echipa lui Koeman nu va putea intoarce rezultatul si mai mult, sutine ca Leo Messi va pleca de la club la finalul sezonului, principala destinatie fiind chiar Parisul.

"Cel mai probabil acest meci cu PSG va fi ultimul meci al lui Messi in Champions League pentru Barcelona, pe Camp Nou. Barcelona nu ii poate oferi lui Messi posibilitatea reala sa lupte pentru niciun titlu important. Viitorul sau va fi PSG-ul, mai ales vazand ce s-a intamplat pe Camp Nou. Este o echipa care ii poate oferi optiunile de a castiga in continuare titluri.



Messi are peste 30 de ani si isi asuma in continuare responsabilitatea la echipa. Si culmea, sezonul asta a vazut cum cel mai bun prieten al sau, Luis Suarez, a plecat intr-un mod de neinteles care a intarit-o pe Atletico", a spus Rivaldo conform Mundo Deportivo.