Pep Guardiola a fost desemnat managerul sezonului în Premier League! 

Este a cincea oară când Guardiola primește acest premiu, de când s-a alăturat "cetățenilor" în 2016. Spaniolul a mai câștigat în sezoanele 2017/18, 2018/19, 2020/21 și 2022/23.

Singurul antrenor care a câștigat acest trofeu de prestigiu a fost Sir Alex Ferguson. Tehnicianul scoțian reușea să strângă numărul impresionant de 11 trofee, în cele 26 de sezoane petrecute alături de "diavolii roșii".

Cu șase titluri de campioan al Angliei, Pep Guardiola este oficial al doilea cel mai de succes antrenor din istoria Premier League. Spaniolul se află și la acest capitol în spatele lui Ferguson, fiindcă tehnicianul scoțian se poate lăuda cu 13 trofee de campioană.

În spatele lui Guardiola se află la egalitate Jose Mourinho și Arsene Wenger, ambii antrenori cu trei tutluri în palmares.

