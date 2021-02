BREAKING NEWS! Ioan Niculae, condamnat la 5 ANI DE INCHISOARE cu executare, iar decizia e DEFINITIVA! Anuntul momentului

Ioan Niculae (66 ani) a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare!

Patronul Astrei a fost condamnat in dosarul 'Interagro', iar decizia este una definitiva, anunta G4Media.

Niculae a primit o sentinta de 3 ani si 6 luni initial, insa procurorii au facut apel si au cerut pedeapsa maxima pentru omul de afaceri. In cursul zilei de joi a venit si verdictul: 5 ani de inchisoare cu executare.

Mai mult decat atat, Niculae nu mai poate fi actionat, asociat si administrator al unei societati comerciale pe o perioada de 3 ani de zile dupa executarea pedepsei principale, anunta sursa citata.

Motivul condamnarii este dosarul 'Interagro', cand a fost derulat un contract fictiv in perioada august 2008 - martie 2009, intre Intergagro SA sii Libarom Agri SRL. Obiectul contractului a fost prestarea unoer servicii de publicitate, iar in baza lui, au fost inregistrare in contabilitatea primei firme operatiuni false, prin care acestea nu au mai platit taxele si impozitele catre bugetul de stat, anunta DNA.