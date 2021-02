Ronaldo, luat la tinta de un fost star din Serie A! "Intotdeauna a fost egoist, nu l-a interesat cand marchează si ceilalti colegi!"

Juventus a fost invinsa cu 1-2, in deplasarea de la Porto, din optimile UEFA Champions League.

Cristiano Ronaldo nu a avut nicio realizarea pe teren, iar in finalul meciului a cerut penalty, dupa un presupus fault in careu, insa portughezul nu a primit nimic. Lusitanul a fost luat in vizor de fostul atacant al nationalei Italiei, Antonio Cassano, care in prezent este analist TV.

”Cristiano Ronaldo este un fenomen si marcheaza un miliard de goluri, dar cu ideea de fotbal a lui Andrea Pirlo va avea de suferit. Chiar daca marcheaza un gol pe meci, nu e pe aceeasi lungime cu Pirlo. Intotdeauna a fost egoist, nu l-a interesat cand marcheaza si ceilalti colegi.

El traieste pentru a marca, nu traieste pentru meciurile mari. El traieste pentru goluri si acest lucru este evident", a spus Cassano, la Twitch TV, intr-un dialog cu Vieri, Ventola si Adani, potrivit celor de la forzaitalianfootbal.com.