"A avut o rabufnire in ultimele 20 de minute la meciul cu Sibiu!" Explicatia formei SLABE a lui Coman! Ce se intampla cu starul lui Becali

Florinel Coman traverseaza o forma la slaba, dar cei din staff-ul FCSB-ului au in continuare incredere in el.

FCSB se afla in cadere libera dupa ce a inregistrat 3 infrangeri consecutive si are nevoie de un jucator care sa faca diferenta. MM Stoica a explicat de ce Coman nu mai are realizari ca in sezoanele trecute. Managerul de la FCSB a spus ca se astepta ca septarul echipei sa isi intre in forma chiar in meciul de pe 20 februarie, contra Chindiei Targoviste.

"A avut o accidentare foarte complicata si foarte rar intalnita in fotbal. Unii medici spuneau ca trebuie sa se opereze, altii ca nu. La glezna a avut o problema. A fost o contuzie puternica dar care efectiv i-a deteriorat glezna. Ceva asemanator a avut Chipciu cand a fost faultat de catre Laurentiu Rus.

El nici pregatirea din zona galbena nu a facut-o alaturi de colegi. El, forma sportiva nu si-a recapatat-o 100%. A avut o rabufnire de orgoliu in ultimele 20 de minute la meciul cu Sibiul. Dar motivele sunt obiective la el. Astept revenirea lui la meciul cu Chindia", a spus MM Stoica la la Digi Sport.

Coman a ratat aproape toata prima parte a sezonului, dupa accidentarea din meciul cu Backa Topola din turul doi preliminar al Europa League.

El a reusit sa puncteze chiar la revenirea pe teren, in meciul contra lui UTA Arad, insa de atunci nu a mai inscris. Atacantul FCSB-ului are o 'serie neagra' de 12 meciuri consecutive fara gol marcat.