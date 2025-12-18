Clubul din MLS a început discuțiile cu atacantul polonez al Barcelonei, al cărui contract expiră la sfârșitul sezonului, și își propune să-l aducă în Statele Unite vara viitoare, după Cupa Mondială. Chicago are o numeroasă comunitate de polonezi, iar Anna, soția atacantului, a vizitat luna trecută orașul, în timpul unei vizite în SUA, alimentând noi speculații în privința acestui transfer.



Inter Miami nu îl poate transfera fără acordul lui Chicago Fire

Deși clubul lui David Beckham și Leo Messi părea favorit să-l transfere, echipa din Illinois l-a plasat pe Lewandowski pe "lista de descoperiri" ("discovery list"), ceea ce înseamnă că niciun alt club din MLS nu poate negocia cu el fără a plăti o compensație.



Inter Miami, în ciuda faptului că are un loc vacant de "jucător desemnat" ("designated player" - vedete pentru care este permis să se depășească plafonul salarial) în urma retragerii lui Jordi Alba, nu îl poate contacta atâta timp cât Chicago își păstrează acest drept. Campioana en-titre, însă, s-ar putea retrage din cursă, deoarece Luis Suarez ar fi decis, se pare, să-și prelungească contractul.



Lewandowski poate fi coleg cu românul Robert Turdean

Robert Lewandowski (37 de ani) a jucat pentru echipe ca Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Munchen și FC Barcelona, fiind considerat unul dintre cei mai valoroși atacanți ai generației sale. Are 163 de selecții și 88 de goluri pentru Polonia, iar în palmares, printre numeroasele trofee, se găsesc 10 titluri de campion în Bundesliga și alte două în La Liga, Champions League, Supercupa Europei și FIFA Club World Cup, European Golden Shoe (x2), The Best FIFA Men's Player (x2), FIFA FIFPro World 11 (x2) și Polish Footballer of the Year (x12).



Chicago Fire este un club înființat în 1997, care evoluează pe Soldier Field (61.500 de locuri). Echipa este finanțată de miliardarul Joe Mansueto, echipa este antrenată de Gregg Berhalter, iar vedetele lotului sunt Jonathan Bamba (Coasta de Fildeș), Hugo Cuypers (Belgia), Jack Elliott (Anglia), Philip Zinckernagel (Danemarca), Andre Franco (Portugalia), Maren Haile-Selassie (Elveția) și Kellyn Acosta (SUA). Pentru Fire evoluează și jucătorul de origine română Robert Turdean (15 ani), considerat unul dintre cei mai talentați tineri jucători din MLS.

În palmaresul echipei se găsesc MLS Cup (1998), Supporters' Shield (2003), US Open Cup (1998, 2000, 2003, 2006), Eastern Conference (2003), Western Conference (1998) și MLS Team Fair Play Award (2009). În sezonul precedent, Fire FC a terminat pe locul al optulea în Eastern Conference.

Foto - Getty Images

