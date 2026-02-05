Campioana primește vizita moldovenilor în etapa cu numărul 25 din sezonul regulat al Superligii României, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară.

FCSB are mare nevoie de victorie, în contextul în care echipa pregătită de Elias Charalambous ocupă locul 11 și se situează la cinci lungimi de play-off.

Surpriză uriașă! Cum arată primul ”11” al lui FCSB cu Botoșani

Pentru duelul cu FC Botoșani, FCSB va începe cu Matei Popa în poartă. Vali Crețu, Andre Duarte, Siyabonga Ngezana și Risto Radunovic vor fi în linia de fund, în timp ce Florin Tănase și Mihai Lixandru vor evolua în spatele trio-ului median David Miculescu, Darius Olaru și Juri Cisotti.

Vârf împins pentru confruntarea cu FC Botoșani va fi Mamadou Thiam! Daniel Bîrligea va fi doar rezervă. Printre absenți se regăsesc Mihai Popescu, Cercel și Vlad Chiricheș, accidentați, și Ofri Arad, care este în urmă cu pregătirea.