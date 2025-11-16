Întrebat despre viitorul său, Robert Lewandowski a rupt tăcerea

&Icirc;ntrebat despre viitorul său, Robert Lewandowski a rupt tăcerea Fotbal extern
La 37 de ani, Robert Lewandowski, transferat cu surle și trâmbițe la Barcelona în urmă cu doi ani și jumătate, va deveni liber de contract.

Viitorul experimentatului atacant polonez a fost pus sub semnul întrebării, mai ales că, dinspre Barcelona, nu a apărut nicio informație potrivit căreia cele două părți ar negocia un nou contract. Din contră, au apărut chiar nume de posibili înlocuitori pentru Lewandowski, astfel că despărțirea pare iminentă.

Robert Lewandowski a rupt tăcerea: ”În curând voi fi gata să decid”

Atacantul care a ”rupt plasele” la Bayern, Borussia Dortmund și Barcelona a lămurit totul cu ultima sa intervenție în spațiul public. A spus că nu se gândește, momentan, la ce va face în vară.

Numele lui Lewandowski a fost asociat cu mai multe echipe din zona Golfului, unde mai mulți fotbaliști ”cu nume” aleg să se transfere pe final de carieră, datorită ofertelor generoase.

”În curând voi fi gata să decid ce vreau să urmez și să văd ce opțiuni am. Sunt calm. Nu știu unde voi fi sau ce voi vrea să fac peste câteva luni. 

Nu am nimic urgent de făcut și nici nu mă grăbesc”, a spus Lewandowski, citat de Footmercato.

Cifrele lui Robert Lewandowski

  • Bayern Munchen: 375 meciuri jucate, 344 goluri înscrise, 73 pase decisive
  • Borussia Dortmund: 187 meciuri jucate, 103 goluri înscrise, 42 pase decisive
  • Barcelona: 159 meciuri jucate, 108 goluri înscrise, 20 pase decisive
  • Lech Poznan: 82 meciuri jucate, 41 goluri înscrise, 19 pase decisive
  • Znicz Pruszkow: 32 meciuri jucate, 21 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Ce urmează pentru FC Barcelona

Pentru FC Barcelona urmează meciul cu Athletic Bilbao de sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 17:15, în etapa cu numărul 13 din primul eșalon al Spaniei, La Liga.

În clasament, formația dirijată de Hansi Flick se situează pe poziția secundă cu 28 de puncte. După 12 runde, catalanii au bifat nouă victorii, la care s-au adăugat un egal și două eșecuri.

