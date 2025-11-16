Întrebat despre viitorul său, Robert Lewandowski a rupt tăcerea

Viitorul experimentatului atacant polonez a fost pus sub semnul întrebării, mai ales că, dinspre Barcelona, nu a apărut nicio informație potrivit căreia cele două părți ar negocia un nou contract. Din contră, au apărut chiar nume de posibili înlocuitori pentru Lewandowski, astfel că despărțirea pare iminentă.



Robert Lewandowski a rupt tăcerea: ”În curând voi fi gata să decid”



Atacantul care a ”rupt plasele” la Bayern, Borussia Dortmund și Barcelona a lămurit totul cu ultima sa intervenție în spațiul public. A spus că nu se gândește, momentan, la ce va face în vară.



Numele lui Lewandowski a fost asociat cu mai multe echipe din zona Golfului, unde mai mulți fotbaliști ”cu nume” aleg să se transfere pe final de carieră, datorită ofertelor generoase.



”În curând voi fi gata să decid ce vreau să urmez și să văd ce opțiuni am. Sunt calm. Nu știu unde voi fi sau ce voi vrea să fac peste câteva luni.



Nu am nimic urgent de făcut și nici nu mă grăbesc”, a spus Lewandowski, citat de Footmercato.

