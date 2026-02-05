Vlad Chiricheș este pe picior de plecare de la FCSB, după ce nu a mai jucat foarte puține minute în acest sezon.

Fundașul central, reprofilat în mijlocaș defensiv a evoluat ultima oară în partida pierdută de FCSB cu FC Argeș, 1-0, când Gigi Becali l-a făcut praf după meci.

Gigi Becali nu îl mai vrea pe Chiricheș

Patronul FCSB-ului este hotărât să îi propună rezilierea contractului mijlocașului defensiv, conform spotmedia.ro. Decizia vine în urma transferurilor făcute de roș-albaștrii pe poziția respectivă ale lui Ofri Arad și Joao Paulo.

Lui Vlad Chiricheș i s-ar fi transmis să își caute deja o nouă echipă, chiar dacă MM Stoica și Mihai Pintilii și-ar ca fotbalistul de 36 de ani să rămână până la finalul acestui sezon.

Vlad Chiricheș este unul dintre jucătorii legendari ai lui FCSB, unde a adunat 131 de meciuri și a reușit cinci goluri și trei pase decisive.

Fotbalistul cu aproape 1000 de minute bifate în acest sezon a revenit la FCSB în iulie 2023, după ce și-a încheiat înțelegerea cu Cremonese.

250.000 de euro este cota mijlocașului de 36 de ani, conform site-ului de specialitate TRansferamrkt.com.