FCSB a surprins, cu privire la formula de start aleasă pentru partida cu FC Botoșani, prin titularizarea lui Mamadou Thiam în locul lui Daniel Bîrligea, intrat pe teren abia în minutul 68.

Elias Charalambous, impresionat de Mamadou Thiam

La finalul partidei, antrenorul Elias Charalambous i-a transmis lui Bîrligea un mesaj clar. Binele echipei este prioritar. În plus, tehnicianul cipriot s-a arătat foarte mulțumit de Mamadou Thiam.

„E important că am câștigat meciul. Am spus și înainte de meci că e o finală. Am atins obiectivul astăzi. Am avut mai multe ocazii pentru a marca. Puteam să dăm trei, patru goluri. Este o regulă nescrisă că dacă lupți câștigi. Trebuia să ne facem meciul mai ușor marcând mai mult.

În ultimele trei meciuri am avut ocazii, ceea ce e cel mai greu. Avem si presiune. Știm că trebuie să câștigăm ca să ne menținem șansele la play-off. Când înscrii, capeți mai multă încredere. Mă bucur că reușim să ne găsim ocazii.

Charalambous: „Thiam se descurcă foarte bine la antrenamente”

Cred că astăzi am jucat cel mai bine. Jucătorii au făcut ce le-am cerut. Am reacționat rapid pe tranziții, am făcut un meci bun. Așa e fotbalul, e clar că trebuia să înscriem mai mult. Duminică avem încă un meci la Galați și este încă o finală. Trebuie să scăpăm de momentele în care primim gol din faze fixe.

Ngezana a simțit o durere și nu am putut să începem cu el. Grahovac și Cisotti au avut o problemă musculară. Nu trebuie să ne îngrijorăm unii pentru alții (n.r.- despre Bîrligea față de evoluția lui Thiam). Suntem o echipă! Thiam se descurcă foarte bine la antrenamente. A făcut un meci foarte bun. Când lupți, Dumnezeu îți dă și goluri. Azi a venit și rândul lui Thiam”, a declarat Elias Charalambous, la flash-interviu, după meci.

Echipele din FCSB - FC Botoșani 2-1

FCSB a învins-o joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Superligă.